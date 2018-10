Anche le persone molto intelligenti possono essere molto stupide

Terry Robinson è stato un imprenditore americano che ha guadagnato milioni con le radio commerciali. Ma è morto senza un soldo per aver affidato una grossa fetta della sua fortuna a un uomo che gli aveva proposto un’opportunità di investimento legata a una grande quantità di lingotti d’oro, che sosteneva fossero nascosti in grotte sparse per tutte le Filippine.

L’uomo, che si chiamava Jim Stuckey, gli aveva detto di aver bisogno di fondi per corrompere le guardie delle grotte, dopo di che quel tesoro sarebbe stato tutto loro. E così, nel corso degli anni, Robinson glieli diede in diverse quote. Sua figlia, Maggie Robinson Katz, racconta questa storia in due affascinanti puntate del podcast New Yorker radio hour, basate sulle telefonate registrate tra i due uomini, e si pone soprattutto una domanda: come ha potuto un uomo così intelligente da costruire un impero commerciale lasciarsi raggirare in modo tanto evidente?

Ma, nello stesso podcast, la scrittrice e psicologa Maria Konnikova fa notare che i tipi intraprendenti sono più soggetti a lasciarsi imbrogliare. Sono persone disposte a correre rischi perché si fidano del proprio giudizio e sanno che un’eccessiva cautela potrebbe essere fatale: quindi la sua rovina sarebbe stata proprio la caratteristica che aveva fatto di Robinson un uomo di successo. Se fosse stato una mammola scettica che ha paura di tutto, non sarebbe mai diventato ricco.

Ma avrebbe mai affidato centinaia di migliaia di dollari a un uomo la cui storia palesemente falsa dei lingotti d’oro nascosti si basava addirittura sull’Arca dell’alleanza?

In un’era in cui la molla principale di quello che sta succedendo nel mondo sembra essere la stupidità, questa storia dovrebbe farci riflettere. Come hanno fatto gli elettori a non rendersi conto che votare per una certa persona, o prendere una certa decisione, avrebbe avuto queste conseguenze?