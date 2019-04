Il culto della perfezione è destinato a fallire

È sempre divertente prendere in giro i seguaci del “nuovo ateismo” dicendo che hanno trasformato l’ateismo stesso in religione (ti ho beccato, Richard Dawkins!). Ma dopo aver letto il singolare nuovo libro di David Zahl, Seculosity, mi sono reso conto che il motivo per cui è ingiusto farlo non è perché è non sia vero. Nessuno va più in chiesa, ma resta l’impulso religioso, il bisogno di quella che Zahl chiama enoughness (adeguatezza), o come si diceva un tempo “rettitudine”: la sensazione che le nostre scelte di vita sono approvate. È solo che adesso questo senso di adeguatezza andiamo a cercarlo altrove:, nel lavoro, nella politica, nella tecnologia, nell’amore.

Dato che è il direttore del sito web cristiano Mockingbird, c’era da aspettarsi che Zahl si lamentasse di quei banchi di chiesa vuoti. Ma, secondo lui, la vera crisi della religione è dovuta al fatto che “non siamo quasi mai non in chiesa”. Il nostro problema è che non cerchiamo semplicemente di lavorare bene, costruire una buona famiglia o far eleggere un buon politico: attraverso queste cose, sotto sotto, è sempre la salvezza che stiamo cercando.

Alla base di questa religiosità laica, che lui chiama “seculosità”, c’è l’idea che siamo definiti da quello che facciamo. Ne consegue che se vogliamo essere adeguati dobbiamo raggiungere un qualche tipo di traguardo, e il libro di Zahl è un affascinante elenco dei modi in cui cerchiamo di farlo. Lavoriamo fino a tardi non solo per guadagnare più soldi, ma per giustificare la nostra esistenza. Leggiamo libri per neogenitori alla ricerca del modo “giusto” per crescere i figli, come se potessimo redimerci allevando l’adulto perfetto. Attribuiamo valore esistenziale al mangiare in modo corretto (o, per usare un termine decisamente più moralistico, “pulito”).

E combattiamo le battaglie politiche , o le guerre culturali, con uno zelo palesemente religioso.