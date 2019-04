Organizzare matrimoni digitali non funziona

Avete sentito parlare delle nuove startup che stanno rivoluzionando l’industria dei matrimoni? Probabilmente no, in realtà, perché come ha riferito il sito statunitense Vox qualche giorno fa, l’industria dei matrimoni ha dimostrato quanto siano frustranti i tentativi di rivoluzionarla.

A prima vista la cosa appare sconcertante: come è possibile non fare soldi in un settore che ha un giro d’affari annuale di quasi 200 miliardi di euro e che abbonda di coppie innamorate e senza preoccupazioni di spesa?

Eppure non esiste ancora una “Uber per i matrimoni”. Il motivo è illuminante, e il modo migliore per capire come la moderna economia tecnologica ci sta cambiando, sul piano psicologico, è osservarne i fallimenti

Due inconvenienti

Dal punto di vista della Silicon valley, i matrimoni presentano due grossi inconvenienti. Il primo è che avvengono in luoghi fisici (e le persone vogliono davvero che questo elemento funzioni: la cornice dell’evento rappresenta di solito, e di gran lunga, la singola spesa più alta). Non possono quindi essere ingannate con qualche esperienza virtuale alternativa, in cui i margini di profitto sono più alti, come Amazon, per esempio, che riduce i costi rinunciando ai negozi reali.

Il secondo, e ancor più decisivo, inconveniente, è che la maggior parte delle persone si sposa solo una volta, magari due. Non può esistere quindi una fidelizzazione dei clienti. Come ha dichiarato a Vox il disilluso fondatore di una startup per matrimoni: “Non bisogna dimenticarsi che i clienti se ne vanno dopo un anno e che bisogna procurarsene di nuovi”.