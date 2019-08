Troppa cattiva televisione può portare al populismo?

Di questi tempi il mondo è così confuso, politicamente parlando, che è facile pensare che lo siano anche i motivi per cui ci confonde. E se invece fossero semplici? E se, per esempio, una delle ragioni dell’ondata di populismo degli ultimi anni – Trump, la Brexit, l’ascesa dell’estrema destra in Europa – fosse che gli elettori hanno visto troppa tv spazzatura, che gli ha mandato in pappa il cervello? È detestabile anche solo contemplare questa possibilità, visto che fa il gioco del pregiudizio metropolitano secondo il quale l’altra parte è sempre stupida.

Ma uno studio rigoroso e ricco di dati rende più difficile scartare l’idea solo perché è nauseante. I suoi autori hanno studiato la diffusione dei canali del gruppo Mediaset in Italia e hanno scoperto che le persone che da bambine sono state più esposte ai suoi cartoni, alle telenovele e ai quiz hanno il dieci per cento di probabilità in più di votare i partiti populisti, perché a causa delle loro minori capacità cognitive sono più inclini a credere ai politici che propongono tesi semplicistiche.

Il saggio, pubblicato dall’American Economic Review è affascinante anche per le teorie che respinge. È facile pensare che, dato che Mediaset appartiene a Silvio Berlusconi – il cui figlio adesso ne è l’amministratore delegato – i suoi programmi siano stati usati per fare propaganda alla destra. Ma durante il periodo in questione sulle sue reti c’erano pochi programmi di informazione, e comunque “l’effetto Mediaset” ha funzionato anche a favore del suo rivale vagamente di sinistra, il Movimento 5 stelle di Beppe Grillo: è stato il populismo, non il berlusconismo a essere incentivato.

Una questione di opportunità

Pensate che tra chi ha guardato Mediaset e votato per i partiti populisti non ci sia nessun collegamento? La graduale diffusione geografica della ricezione delle emittenti durante gli anni ottanta ha dato vita a un “esperimento naturale” che esclude questa possibilità. I ragazzi delle zone in cui era più difficile ricevere il segnale di Mediaset, semplicemente a causa della conformazione geografica dell’Italia, sono stati meno influenzati. La conseguenza è stata che le persone che hanno passato più tempo a guardare i suoi programmi hanno finito per avere meno capacità cognitive e meno senso civico, oltre a riportare risultati peggiori nelle prove di matematica e di comprensione di un testo.

Tuttavia, è importante capire che questo tipo di “intorpidimento” non si verifica perché la cattiva televisione instupidisce le persone. È una questione di opportunità: ogni ora passata a guardare un cartone spazzatura è un’ora rubata alla lettura, all’esplorazione del mondo fisico o a vedere un programma educativo. Lo stesso discorso vale per i videogame, i social network e così via. Non devono necessariamente essere spazzatura per essere dannosi, basta che ci impediscano di fare qualcosa di meglio.