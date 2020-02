Attenti ai tranelli del capitalismo del comfort

Il minimalismo è morto. Lo stile di vita che ha dominato gli anni dieci è defunto l’anno scorso, quando Marie Kondo ha aperto un negozio online che vende articoli di lusso per la casa, distruggendo così l’illusione che mettere ordine significava comprare meno cose piuttosto che fare spazio per nuovi oggetti. Il nuovo libro di Kyle Chayka The longing for less. Living with minimalism, può essere considerato il suo necrologio. Il minimalismo sembrava “un modo responsabile di rapportarsi con il mondo dopo aver capito che il materialismo sta letteralmente distruggendo il pianeta”, scrive Chayka. Ma ben presto è diventato un altro tipo di materialismo, un modo per permettere al sistema che ha creato il problema di fare altri soldi vendendoci quello per cui sosteneva di essere la cura.

A adesso? C’è la mercificazione del comfort. Nei libri, il processo che potremmo definire di hyggificazione, dalla parola danese hygge, che non ha una traduzione precisa ma suggerisce l’idea di una calda intimità e del piacere delle cose semplici, è già così avanzato che è perdonabile non saper ancora distinguere tra lykke e lagom, ikigai e nunchi (che indicano varie sfumature di felicità in danese, svedese, giapponese e coreano). Ma possiamo aspettarci che in breve tempo l’idea si diffonderà nel resto dell’economia di consumo.

Piatti casalinghi e costosissimi

Il mondo è un luogo sempre più allarmante e la prospettiva di chiudere la porta e lasciarlo fuori ci attira sempre di più. Adesso quello che va di moda sono le coperte morbide e leggere o quelle “ponderate” – che in origine erano usate per curare i disturbi dell’autismo ma adesso sono vendute come sollievo dallo stress per tutti – le copertine di pile “indossabili” e i piatti casalinghi, ma ovviamente preparati con ingredienti costosissimi.

“Prima a darci conforto era una casa dalle pareti bianche senza mobili, mentre adesso è una casa dell’ottocento con quadri scuri alle pareti”, scrive Helena Hambrecht, cofondatrice dell’azienda produttrice di aperitivi a basso tasso alcolico Haus, che si autodefinisce il conforto in una bottiglia. “Siamo stati seduti davanti al computer nei nostri appartamenti moderni per dieci anni e adesso siamo tutti infelici”.