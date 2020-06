Ci sono persone che si tuffano nei nuovi progetti per migliorare la propria vita – liberarsi delle cose inutili, ritinteggiare le pareti di casa, iscriversi in palestra – decise a non fare le cose a metà. Io sono una di queste.

Quando la settimana scorsa ho scoperto Notion, il (quasi) nuovo affascinante software per aumentare la produttività, il mio primo istinto è stato quello di trasferirci dentro tutta la mia vita digitale, e quando il mese scorso ho installato un sistema di compostaggio domestico, ho dovuto resistere alla tentazione di spendere una fortuna per qualcosa che, dopotutto, è solo un mucchio di rifiuti in un angolo del giardino.

È facile razionalizzare questo atteggiamento definendolo il desiderio di fare le cose come si deve, ma in realtà quello che vogliamo è farle alla perfezione, con il risultato che o non le cominciamo mai o le cominciamo ma poi ci sentiamo in colpa perché non raggiungiamo mai la perfezione che vorremmo.

Standard irraggiungibili

Ultimamente, mi capita spesso di vedere persone che cadono nella trappola del tutto o niente anche nei confronti delle cause sociali. Forse con il confinamento hanno cominciato a rendersi conto dell’importanza della comunità, perciò giurano che non permetteranno mai più che il loro lavoro li distolga dal dovere di essere buoni vicini. O magari le violenze della polizia li spingono ad andare su Twitter per dichiarare che sono antirazziste e giurare che da quel momento in poi si concentreranno sulla lotta alle ingiustizie razziali.

Sono sentimenti ammirevoli ma, anche in questo caso, entra in gioco il perfezionismo: è difficile mantenere alto l’impegno a fare veramente la differenza se il nostro standard di successo è la totale modificazione del modo in cui spendiamo il nostro tempo e le nostre energie.

Per adattare un’analogia del filosofo austriaco Otto Neurath, siamo come marinai su una nave che ha lasciato il porto tanto tempo fa e adesso avrebbe urgentemente bisogno di riparazioni. Vorremmo poter tornare alla darsena e farla risistemare perfettamente – organizzare la nostra vita come ci piacerebbe che fosse – per poi ripartire.