I prigionieri di Venezia

Lo spostamento della prigione verso la periferia e la trasformazione di alcuni di questi ex istituti di reclusione in enclave dell’industria turistica (due processi tipici del capitalismo cognitivo) spiegano l’attribuzione di una parte del palazzo al padiglione di Taiwan, e qui nel maggio 2019 sarà esposta l’artista Shu Lea Cheang .

Proprio per questo motivo tra le centinaia di luoghi espositivi sparsi per la città il palazzo delle Prigioni è uno dei più interessanti. È qui che dal sedicesimo secolo al 1920 è stato rinchiuso chi era ritenuto un criminale.

Il cuore del palazzo è una prigione con spazi per interrogatori e torture, con celle umide e oscure, da cui i prigionieri avevano ben poche possibilità di uscire vivi o ancora in possesso delle loro facoltà mentali. Per lo più destinati ai prigionieri politici, i Piombi oggi sono famosi per via di Casanova. Da qui infatti l’agile Giacomo scappò nel 1756, dopo essere stato rinchiuso senza sapere di cosa era accusato.

Dal sedicesimo secolo la prigione del palazzo era collegata alle Prigioni nuove dal ponte dei Sospiri. Sospiri che non erano gemiti romantici, ma le grida dei condannati. Nel cuore di ogni stato si trova una prigione invisibile, il cui battito silenzioso ci ricorda che non c’è potere senza esercizio della violenza.

Continuiamo a seguire la strada dei rinchiusi. Attraversiamo in barca la laguna, da San Marco verso l’isola di San Servolo. Dal diciottesimo secolo l’intera isola fu trasformata in ospedale psichiatrico, dove “gli altri veneziani” erano rinchiusi in condizioni non molto diverse da quelli che capitavano ai Piombi. Per gli abitanti di San Servolo non c’era sesso, gioco o carnevale.

Dopo l’approvazione nel 1978 della legge Basaglia e la chiusura degli ospedali psichiatrici, il complesso di San Servolo è stato prima svuotato e poi trasformato in museo, centro culturale e sala per le mostre. Una guida ci accompagna nel reparto psichiatrico e ci mostra una sala di anatomia dove sono conservati i crani e i cervelli plastificati dei pazienti morti qui: pazzi, melancolici, frenetici, epilettici. C’è un tavolo per l’autopsia che somiglia a un grande lavandino ovale in marmo, con un buco al centro per far scorrere via i fluidi dei corpi sezionati. Ma perché i crani dei miei fratelli sono rimasti qui? Non meritavano forse un funerale?