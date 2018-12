La solitudine di un detenuto gay a Taiwan

Vado nella prigione taiwanese di Chiayi per rendere visita al professore Senza Nome. Prima di poterlo vedere aspettiamo più di un’ora in una stanza dove l’acqua è servita in bicchieri assemblati usando alcuni piccoli fogli di carta piegata.

Non è una misura ecologica – nella difesa dell’ambiente i bicchieri di carta hanno lo stesso effetto dell’aumento del prezzo del carburante in Francia. Fuori della prigione alcune ciminiere sputano nuvole nere, che tanta importanza hanno nel pil nazionale. I bicchieri di carta sono una restrizione pratica, una misura supplementare per evitare d’introdurre oggetti contundenti in prigione. Il gesto di bere in un bicchiere di carta sottile richiede delicatezza e rapidità, come se la fragilità di una vita dovesse trasferirsi da questo bicchiere alla bocca. In un istante tutto può cadere o essere raccolto.

Hans, l’attivista queer che mi accompagna, è nervoso, gli tremano le mani, non riesce a tenere il bicchiere di carta senza far cadere l’acqua. Beve dalle sue mani. Attraverso l’università abbiamo chiesto un permesso di visita, che ci è stato accordato. Perché? Dicono che il professore Senza Nome non riceve mai visite: nessuno, assolutamente nessuno è venuto a trovarlo da due anni a questa parte. Le persone sieropositive a Taiwan non hanno una madre? Oppure lo stato distrugge anche il cuore delle madri delle persone sieropositive?

Un mondo senza legge

I nostri passaporti vengono ispezionati e conservati fino alla nostra partenza. Lasciare i propri documenti e superare la prima porta di metallo significa sentirsi totalmente indifesi. Paradossalmente entrare in prigione significa accedere a un mondo senza legge.

Attraversiamo un’altra porta di metallo, poi un’altra ancora, dotata di scanner, poi ci perquisiscono. Dall’altra parte delle sbarre, in una piccola sala per le visite, si trova il professore Senza Nome. Sono sorpreso che un ufficiale di polizia assista al nostro colloquio. Ci spiega che non ci è permesso rimanere soli con lui e che tutte le conversazioni saranno registrate. Perché siamo venuti qui? Che cosa potrà dire? Il professore Senza Nome è giovane, molto più giovane di quanto avessi immaginato. Sorride, molto più di quanto avessi immaginato. Forse siamo venuti per vedere il suo viso da gatto manga o il suo sorriso appena accennato. Mi sembra impossibile che lui sia l’accusato e che noi siamo i visitatori. Improvvisamente mi sento stordito. Sono sicuro che lui sia solo un bambino e che i prigionieri siamo noi.