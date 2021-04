In secondo luogo la traduzione è sempre un processo politico. Niente permette di capire meglio la politica culturale di una nazione delle sue pratiche in materia di traduzione. Basti pensare, per esempio, alla resistenza emersa in Francia tra il 1980 e il 2019 a tradurre testi provenienti dal femminismo nero, dalla teoria queer o da quella postcoloniale. È stato necessario attendere l’esplosione digitale mondiale del #MeToo e di Black lives matter prima che questi testi fossero considerati come materiale editoriale potenzialmente redditizio.

La traduzione e la correzione sono per l’editoria quello che la gestazione è per l’economia della riproduzione etero-patriarcale: l’autore (e l’editore) è il padre del testo, mentre il traduttore è solo un mero tramite che traspone il testo, parola per parola, da una lingua all’altra. Come le madri, anche i traduttori e le traduttrici puliscono, curano e mettono in ordine. Ma chi dà il nome e incassa i soldi è l’editore, metapadre dei libri, e, solo dopo, l’autore. Rendere visibile e riconoscere il lavoro dei traduttori e delle traduttrici è una missione urgente.

Parola per parola Prima di poter dare una risposta alla domanda su chi può tradurre un testo, è necessario riconoscere che la domanda è in sé pertinente. Si tratta di mettere in evidenza la dimensione al contempo artistica e politica di alcune pratiche invisibilizzate e degradate dell’industria culturale.

Contro il parere di chi pensa che queste polemiche alimentino una sterile tensione identitaria (benché in effetti lo facciano) e malgrado la violenza che si abbatte ingiustamente sul/sulla traduttore/traduttrice (è assurdo uccidere il messaggero, soprattutto se è un autore di genere non binario la cui opera è in sé un atto di resistenza politica), vorrei scommettere sul carattere potenzialmente produttivo e non distruttivo di questi dibattiti. A condizione, però, di uscire dalla dialettica tra essenzialismo e universalismo e di considerare la questione come un’opportunità di de-patriarcalizzare e decolonizzare le industrie culturali.

Non si tratta di sapere se l’autore e il traduttore condividono una “natura” comune, perché il sesso, il genere e la razza non sono nature

Ora, all’improvviso, le case editrici lanciano collezioni femministe e antirazziste, e così ci troviamo davanti alla domanda pertinente su chi può tradurre questi testi. L’esigenza posta dalle traduzioni di bell hooks, Jack Halberstam o Saidiya Hartman non è quella dell’identità né tantomeno dell’ontologia. Non si tratta di sapere se l’autore e il traduttore condividono una “natura” comune, perché il sesso, il genere e la razza non sono nature, ma costruzioni storiche e politiche. La razza non è un avvenimento epidermico né una verità naturale, e nemmeno un’ontologia della pigmentazione cellulare, ma una tecnologia politica di oppressione. Nondimeno la cultura nera, come la cultura queer o quella trans, esistono in quanto tradizioni culturali e discorsive, oltre che estetiche della resistenza.

Rappresentanti dell’egemonia

Non è l’identità a dover essere preservata in modo sacro quando si traduce Gorman o qualsiasi altro autore proveniente da tradizioni somato-politiche minoritarie, ma l’esperienza letteraria come superamento dell’assegnazione normativa a un’identità. Il problema della rappresentazione politica nelle pratiche artistiche (di traduzione, adattamento, eccetera) non può essere regolato una volta per tutte con un’equazione essenzialista che cerca l’equivalenza tra autore e traduttore in termini di identità. Non esiste omogeneità di esperienza o di pensiero sessuale, razziale o di genere che garantisca la fedeltà della traduzione.

Ciononostante la domanda su chi possa tradurre non può essere completamente scartata dal presupposto universalista che neutralizza e depoliticizza il testo privilegiando, con la scusa dell’universalità della “Letteratura”, letture egemoniche e normative. La polemica intorno a Gorman mostra ancora una volta che gli editori, operando come semplici mercanti del capitalismo culturale, sono dei rappresentanti dell’egemonia politica e ignorano le lotte che animano i testi da loro pubblicati.