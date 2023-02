“La normalità non tornerà più”, dice lo scrittore di Harlem Darryl Pinckney, innanzitutto perché la realtà non è mai stata normale. Eravamo neri e oggi siamo più neri che mai. Eravamo queer e oggi siamo più queer di prima. Forse è una buona notizia. La verità vale più della pubblicità. Il futuro non è una pagina bianca, ma un manoscritto respinto e non pubblicato, gettato in fondo alla spazzatura digitale planetaria. Si dice che la materia oscura, anche se invisibile e impossibile da misurare con strumenti ordinari, rappresenti almeno l’85 per cento di tutto l’universo. Siamo come la materia oscura della storia, che ingloba ogni cosa eppure è ancora inesplorata. Ed è la materia oscura a riemergere. La spazzatura è troppo piena. E i versi, vivi, si arrampicano verso l’alto.

Ovunque vada, camminando per strada o vagando nel metaverso, vedo solo giovani trans e non-binari. Sul petto portano due linee rosse disegnate, una accanto all’altra, o germogli nutriti da battaglioni chimici. I loro nomi non sono assegnati, ma scelti. I loro piaceri non sono prevedibili, ma inventati. Ovunque mi portino le mie peregrinazioni, attraversando gli stretti o navigando online, noto solo corpi di migranti in fuga dalla mancanza di senso, dalla povertà, dalla guerra, dal patriarcato. La mancanza di senso. Non ho mai praticato la riproduzione sessuale. Di conseguenza essə non possono essere miə figliə. Nessuno pensava che la creatura di Frankenstein potesse riprodursi o creare una discendenza. Il mostro deve morire, dicevano.

Il futuro non è un’affermazione di vittoria

Ma gli eventi meravigliosi e soprannaturali non sono così rari. Al massimo sono irregolari nella loro incidenza. Lontano dalla copia genetica, al di fuori di qualsiasi eredità possibile, essə sono il meglio che io abbia mai potuto sognare. Un cut-up straordinario delle uniche parti ancora vive della vecchia cultura. Sono miracolate dell’abisso necropolitico. Non sono esattamente uno di loro, perché sono vecchio e ho già vissuto per lo meno metà della mia vita nera da larva. Ma divento uno di loro in un’enunciazione collettiva del desiderio.

Per questo dico che “noi” siamo il futuro. Se qualcosa è ancora possibile, accadrà oltre lo stato nazione, oltre la catena produzione-consumo, oltre il mercato. Al di là della famiglia normativa. Al di là delle tassonomie razziali. Al di là del binarismo di genere. Ma ancora non è stato fatto nulla. Il futuro non è tanto un’affermazione di vittoria, quanto il bilancio di una battaglia persa. Chi può dire di aver vinto questa cazzo di battaglia, se la vita l’ha persa?