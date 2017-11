Il processo ai giornalisti in Turchia e la fine dello stato di diritto

“Sono in prigione da 429 giorni senza alcuna prova a mio carico”, ha affermato Mehmet Altan, 67 anni, ai suoi giudici lunedì 13 novembre nel corso di un’udienza del suo processo che ho seguito in qualità di presidente di Reporters sans frontières (Rsf) e nel quadro di un’iniziativa di solidarietà organizzata in Francia dalla Société civile des auteurs multimedia (Scam).

Ahmet e Mehmet Altan, due fratelli molto noti in Turchia – il primo giornalista e scrittore, il secondo autore e professore universitario – rischiano tre condanne all’ergastolo, accusati di aver commesso “un reato” in nome di un’organizzazione terroristica di cui non fanno parte, di aver cercato di rovesciare l’ordine costituzionale, il parlamento e il governo della repubblica turca. Ma l’accusa nei loro confronti riguarda tre articoli e una trasmissione televisiva che conterrebbe dei “messaggi subliminali” lanciati alla vigilia del fallito colpo di stato del luglio 2016.

Sullo schermo sospeso al soffitto, i due uomini con i capelli bianchi agitano la mano per salutare e mandano baci. Ahmet e Mehmet Altan sono in videoconferenza dalla loro prigione e rispondono ai segni di saluti mandati da una parte del pubblico in direzione della telecamera, un breve momento di umanità “rubato” ai giudici e alle guardie che fanno regnare l’ordine nella minuscola aula del palazzo di giustizia di Istanbul.

Oggi, ci vuole coraggio per alzarsi in un tribunale turco e chiedere di ricusare un giudice

Il pomeriggio, privi di avvocati, Ahmet e Mehmet Altan, che fino a quel momento avevano seguito l’udienza in silenzio da un’aula della prigione di Silivri, hanno potuto prendere la parola. La loro denuncia di questo processo, della debolezza delle accuse e soprattutto della natura politica delle decisioni è stata spietata, a tal punto che il presidente ha chiesto a Mehmet Altan, 64 anni, di non “accalorarsi troppo”.

Di fatto, i diritti della difesa sono stati già seriamente limitati dallo stato di emergenza instaurato l’anno scorso dopo il tentativo di colpo di stato. Ormai gli accusati possono vedere il loro avvocato solo un’ora alla settimana in presenza di un pubblico ufficiale e la conversazione è registrata! Difficile preparare una difesa in queste condizioni.

Alla ripresa dell’udienza una seconda avvocata della difesa, Figen Albuga Çalıkuşu del collegio di Antalya, ha preso la parola e ha ricusato il giudice, per poi essere espulsa a sua volta e provocare una nuova sospensione dell’udienza. Oggi, ce ne vuole di coraggio in un tribunale turco per alzarsi e chiedere di ricusare un giudice!

Ma il presidente della corte ha deciso altrimenti e ha passato direttamente la parola al pubblico ministero per accelerare la conclusione del processo. Quando Ergin Cinmen, il principale avvocato della difesa, si è alzato facendo osservare che non avrebbe avuto alcun senso presentare le obiezioni procedurali dopo l’intervento del pubblico ministero, è stato espulso dall’aula.

In Turchia, dove dopo il golpe fallito del luglio 2016 sono state imprigionate decine di giornalisti, i processi si succedono e si somigliano. In apparenza la giustizia è al lavoro, come questo lunedì nell’immenso e modernissimo palazzo di giustizia di Istanbul – il più grande d’Europa – davanti alla 26° alta corte penale.

La ragione per la quale la corte vuole accelerare la conclusione del processo non va cercata a Istanbul ma a Strasburgo, alla sede della Corte europea dei diritti umani (Cedu), un’istituzione legata al Consiglio d’Europa di cui fa parte la Turchia. Gli accusati infatti hanno presentato ricorso alla Cedu per denunciare le irregolarità della procedura, e le autorità giudiziarie turche vogliono terminare il processo prima della sentenza della Corte europea, per poter respingere eventuali richieste di liberazione affermando che la procedura è già in un’altra fase.

Questi rimandi procedurali possono sembrare banali ma sono una delle poche armi a disposizione degli uomini e delle donne che si battono in Turchia per far rispettare un minimo di stato di diritto, e sono anche il segno che Ankara, nonostante il suo rifiuto di facciata di qualunque “ingerenza” esterna, in particolare proveniente dall’Europa, non vuole inimicarsi un’istituzione paneuropea, o abbandonarla, per evitare continue condanne.

Protezione e accanimento

L’enorme purga cominciata nel luglio scorso va ben oltre i sostenitori di Fethullah Gülen, il predicatore esiliato negli Stati Uniti accusato di essere dietro il fallito colpo di stato. Da 16 mesi la società civile è assediata, tutti i contropoteri sono sotto attacco, dai mezzi d’informazione alla magistratura, dal mondo accademico alle personalità più o meno famose come il noto filantropo Osman Kavala, e le stesse istituzioni turche.

La situazione del mondo dell’informazione è disperata. Lo si può constatare entrando nell’edificio del quotidiano Cumhuriyet. L’edificio è protetto da un importante dispositivo di polizia con guardie armate e con metal detector all’entrata in seguito alle minacce ricevute dall’unico giornale del mondo musulmano che ha pubblicato le caricature di Maometto dopo l’attentato a Charlie Hebdo.

Ma lo stato, che protegge Cumhuriyet, allo stesso tempo si accanisce contro la testata, la più antica in Turchia e fedele alla tradizione kemalista, dal nome di Kemal Atatürk il fondatore della Turchia moderna e il cui ritratto è presente in molti locali pubblici. Dodici dirigenti di quest’ultimo bastione di indipendenza giornalistica sono attualmente sotto processo, tre di loro sono in prigione da più di un anno accusati, come i fratelli Altan, di essere complici del terrorismo in collegamento con la confraternita di Gülen o con il Pkk curdo, cosa che può sembrare contraddittoria.