La legge sulla shoah fa male alla Polonia

Katyń è la storia dell’eliminazione compiuta dall’esercito sovietico di migliaia di ufficiali polacchi fatti prigionieri dopo la firma del patto tedesco-sovietico (patto Molotov-Ribbentrop) e lo smembramento della Polonia deciso da Hitler e da Stalin. Le fosse comuni con i resti di questi uomini furono scoperte nel 1943 nella foresta di Katyń dall’esercito nazista, ma per decenni Mosca ha affermato che erano stati uccisi dai tedeschi e non dai sovietici.

In Polonia gli esempi di antisemitismo sono tanti e il negarlo non rende merito a chi aiutò gli ebrei condannati allo sterminio

La nuova legge, adottata dal parlamento e firmata dal presidente Andrzej Duda, rende illegale qualunque affermazione di partecipazione polacca all’olocausto e ai crimini di guerra compiuti durante l’occupazione tedesca.

Il testo della legge punisce con una pena fino a tre anni di reclusione qualunque persona che “accusi pubblicamente e contro i fatti la nazione o lo stato polacco di essere responsabile o complice dei crimini nazisti compiuti dal terzo reich tedesco”. Ma come si chiede il New York Times in un editoriale, “che cosa costituisce un’accusa? Chi determina i fatti? Chi correrà il rischio di passare tre anni in prigione per cercare la verità storica?”.

Il “sangue puro”

I polacchi hanno ragione a trovare ingiusta l’espressione “campi di sterminio polacchi” regolarmente utilizzata a proposito dei campi di concentramento nazisti presenti sul territorio polacco. Ma anche se ci sono stati molti casi di polacchi impegnati nella protezione degli ebrei diretti allo sterminio, ci sono in Polonia molti esempio di antisemitismo, di pogrom contro gli ebrei, prima e dopo la seconda guerra mondiale. Negare i secondi non rende merito ai primi.

Questo nuovo episodio si inserisce nella guerra culturale avviata in Polonia dalla destra populista. Una forza politica che vuole “lavare” la nazione polacca, una nazione il cui sangue è “puro” – come affermavano decine di migliaia di manifestanti per le strade di Varsavia nel novembre scorso – e privo di qualunque responsabilità nei crimini compiuti nel ventesimo secolo.

Diventando una vittima in qualunque circostanza, che si tratti del nazismo o del comunismo, la Polonia è chiamata a riunirsi dietro la sua bandiera e i suoi dirigenti di fronte alle nuove aggressioni, che stavolta sono quelle di Bruxelles.

Come scrive sul New York Times il professore Marci Shore dell’università di Yale, “il rifiuto dell’universalismo – l’insistenza sul carattere eccezionale di questo paese – è al centro della ‘politica storica’ della Polonia, che mira a controllare la versione del ventesimo secolo in un senso che glorifica ed esonera i polacchi da qualunque colpa”.