Le nomine di Trump fanno vacillare l’accordo sul nucleare iraniano

Eppure l’accordo non riguarda soltanto gli Stati Uniti e l’Iran ma coinvolge anche europei, russi, cinesi ed è stato inserito in una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il mondo funziona così. Oggi il capo dell’esecutivo statunitense ha il diritto di vita e di morte su questo documento fondamentale.

È partito il conto alla rovescia per la scelta più importante che attende Donald Trump: salvare o condannare a morte l’accordo sul nucleare con l’Iran . Il 12 maggio il presidente statunitense dovrà decidere se “certificare” nuovamente il testo sulla denuclearizzazione concordato con Teheran, come previsto dalla legge americana.

La Francia ha cercato di “vendere” all’Iran l’idea di aprire una trattativa sui due punti avanzati dagli americani che però non sono compresi nell’accordo: le capacità balistiche iraniane e l’attività iraniana in Medio Oriente (Iraq, Siria, Yemen, Libano).

Il presidente francese sarà a Washington pochi giorni prima della fatidica data del 12 maggio. La questione sarà sicuramente in cima alla sua agenda, ma il problema è che Macron non avrà molti argomenti da far valere per convincere Trump, se non il rispetto da parte dell’Iran della sua parte del deal.

Ha funzionato perché i due leader si parlano regolarmente al telefono e a quanto pare Macron è il capo di stato più consultato da Trump. Eppure, i due appaiono divisi in tutto: età (compresa, al rovescio, quella delle rispettive mogli), formazione intellettuale e professionale, visione del mondo. L’unico punto che hanno in comune è quello di essere entrambi outsider del sistema politico, arrivati al vertice della piramide quasi per effrazione e comunque approfittando di un vento di rivolta contro il vecchio establishment.

Sul New York Times , il giornalista Roger Cohen sottolinea che se questo rapporto personale ha un senso, Macron deve convincere Trump a tenere in vita l’accordo con l’Iran. Altrimenti non sarà servito a niente.

In particolare Bolton, l’uomo che rischia seriamente di essere l’ultimo a poter parlare a Donald Trump prima del 12 maggio e dunque di avere la maggiore influenza sul presidente, è conosciuto da tempo per la sua intenzione di bombardare l’Iran.

Se le ultime nomine dell’amministrazione Trump (nell’ambito del vasto ricambio operato in un anno di mandato) possono essere considerate un indicatore di tendenza, c’è poco da essere ottimisti. Mike Pompeo, ex capo della Cia chiamato a sostituire il segretario di stato Rex Tillerson (se il congresso approverà la sua nomina) e soprattutto John Bolton, super falco scelto come consulente per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, sono due oppositori di lunga data di qualsiasi accordo con l’Iran.

La recente visita a Teheran del ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian non è stata un successo e non ha permesso di creare le condizioni per un viaggio ufficiale di Macron in Iran, ipotizzato nei mesi precedenti. Gli iraniani non hanno apprezzato il fatto che la Francia a tratti si presenti come portavoce delle richieste americane, anche se questo potrebbe servire a convincere Trump a salvare l’accordo.

Con John Bolton alla Casa Bianca, il campo dei nemici dell’accordo si è nettamente rafforzato. Bolton, come Israele e l’Arabia Saudita, vorrebbe emarginare l’Iran o addirittura, nella fantasia paranoica e aggressiva del nuovo consulente per la sicurezza nazionale, forzare un cambio di regime a Teheran, un po’ come accaduto 15 anni fa a Baghdad, con un intervento che Bolton aveva appoggiato energicamente e che continua a difendere nonostante le disastrose conseguenze nella regione (e non solo).

Per un anno abbiamo avuto l’abitudine di credere che il carattere erratico di Trump fosse compensato dagli “adulti” del suo entourage: i tre generali ai vertici del Pentagono, della segreteria generale e del consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca oltre a Rex Tillerson, capo del dipartimento di stato. Ora due di questi “adulti”, Tillerson e il consigliere per la sicurezza (il generale H.R. McMaster) sono stati allontanati e sostituiti da falchi, mentre il segretario generale della Casa Bianca, il generale John Kelly, potrebbe presto aggiungersi all’elenco.