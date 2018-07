Taiwan resiste alle minacce della Cina

Eppure Taiwan “non esiste”. La Cina si sta adoperando per cancellarne progressivamente la presenza. Il presidente Xi Jinping sta comprando uno dopo l’altro gli stati che ancora intrattengono rapporti diplomatici con Taipei, come il Burkina Faso, ultimo in ordine di tempo ad aver rotto i rapporti con l’isola per rientrare nell’orbita di Pechino e godere dei benefici economici derivanti dalla nuova via della seta . Sono meno di venti i paesi che hanno ancora rapporti con Taipei, perlopiù minuscoli stati del Pacifico – o il Vaticano, a sua volta impegnato con Pechino in negoziati finora infruttuosi.

In un mondo in cui l’arretramento della democrazia sta diventando la norma, è quasi naturale dimenticare quei luoghi dove invece gode di buona salute. È il caso di Taiwan, esempio di un paese che, pur essendo percepito come un paria rispetto alla Cina, è in realtà quello dove le libertà sono più rispettate.

“Taiwan è sulla linea del fronte”, ha sottolineato la presidente Tsai Ing-wen , esponente del Partito democratico, che però evita ogni accenno a un cambiamento di status dell’isola per evitare di creare un casus belli con Pechino. Questa “linea del fronte” non va intesa in senso militare, anche se la paura di un conflitto è spesso evocata dai mezzi d’informazione.

In particolare, non riescono a decifrare il comportamento di Donald Trump nei confronti della Cina . La politica del presidente statunitense è apprezzata a Taipei, visto che ha rafforzato i legami tra gli Stati Uniti e l’isola (la rappresentanza degli Stati Uniti a Taipei ha appena inaugurato la nuova sede in un edificio molto più grande del precedente), e ha scelto una politica di “contenimento” – per riprendere un termine usato durante la guerra fredda – della potenza cinese. Ma, sottolinea un diplomatico europeo a Taipei, il paese sa di essere strumentalizzato da Trump, che potrebbe presto trascurarlo o addirittura tradirlo, se dovesse improvvisamente trovare vantaggioso avere migliori relazioni con il suo “amico” Xi Jinping.

La Fondazione taiwanese per la democrazia, finanziata da quindici anni con fondi pubblici, è il ramo esecutivo di questa strategia: alla fine di giugno ha organizzato a Taipei un vertice regionale, al quale hanno partecipato, tra gli altri, un giornalista filippino che ha dovuto fare i conti con il regime di Rodrigo Duterte, e un attivista malese che ha raccontato come a Kuala Lumpur siano stati spazzati via dalle urne più di sessant’anni di autoritarismo don le elezioni di maggio. C’era anche un ex sindacalista indipendente cinese in esilio. I dirigenti del Partito progressista democratico, al potere a Taiwan, vedono in alcuni paesi asiatici dei possibili alleati per opporsi all’influenza cinese, anche se il peso economico di Pechino resta il fattore dominante in questi rapporti di forza.

Taipei vuole anche conservare il suo vantaggio tecnologico, che di recente ha dimostrato di avere un peso notevole. Il caso Zte – il gigante cinese delle telecomunicazioni al centro di un losco affare con l’amministrazione statunitense, e che ha rischiato di fallire quando Washington l’ha privato dei componenti elettronici perché ha violato le sanzioni contro l’Iran – ha rivelato la vulnerabilità della Cina. Malgrado la sua forte crescita, Pechino non ha ancora raggiunto il livello tecnologico che le permetterebbe di rinunciare ai microprocessori di cui Taiwan è uno dei maggiori produttori insieme agli Stati Uniti e alla Corea del Sud.

Negli ambienti del colosso Taiwan semiconductor manufacturing company (Tsmc), numero uno mondiale del settore, si ritiene che alla Cina serviranno più di dieci anni per recuperare il ritardo, anche se il presidente Xi Jinping ha messo la questione in cima alle priorità. Tsmc ha mantenuto la sua sede a Taiwan, contrariamente a molte altre industrie dell’isola che hanno investito in maniera massiccia nella Cina continentale, come per esempio Foxconn, che fabbrica in Cina i telefoni di Apple o di Samsung.