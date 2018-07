La prima volta dello Zimbabwe alle urne senza Mugabe

Personalità invadenti Anche se gli eventi del 2017 non hanno rappresentato un cambio di regime, hanno consentito un “dopo Mugabe” impensabile finché l’anziano leader era in carica. E indubbiamente i militari avrebbero atteso la sua morte se Mugabe non avesse puntato a lasciare il potere alla sua seconda moglie, Grace, la cui assenza di legittimazione storica e la cui volubilità risultavano intollerabili per gli ex combattenti della guerra di liberazione.

Per la prima volta dall’indipendenza del paese, ottenuta nel 1980, gli elettori dello Zimbabwe non vedranno il nome di Robert Mugabe sulle schede elettorali alle elezioni presidenziali e legislative del prossimo 30 luglio.

Lo Zimbabwe, dunque, potrebbe uscire dalla sua lunga agonia a prescindere dai risultati di uno scrutinio a cui parteciperanno migliaia di osservatori stranieri per verificarne la correttezza. Emmerson Mnangagwa ha 75 anni e in caso di vittoria non potrebbe comunque ambire a restare al potere e a esercitarlo in modo assoluto come è stato il caso del suo mentore. E se vincerà l’opposizione, l’era Mugabe sarà finita una volta per tutte.

Emmerson Mnangagwa, che ne ha preso il posto alla guida del partito al potere, lo Zanu-Pf, tenta di legittimarsi attraverso le urne, sfidato dal Movimento per il cambiamento democratico (Mdc), storico partito di opposizione. Nelson Chamisa guida l’Mdc da febbraio, dopo la morte del leader fondatore Morgan Tsvangirai, il sindacalista che per lungo tempo ha cercato di contrastare il potere di Mugabe per vie democratiche.

Quarant’anni al potere… Sono rari i leader nel mondo che possono vantare una simile longevità. Ne esiste tuttavia un altro, sempre sul continente africano, che si avvicina a questo traguardo, e addirittura lo supera, se ai 36 anni di presidenza si aggiungono i sette anni nel ruolo di primo ministro: Paul Biya, presidente del Camerun dal 1982 che, a 85 anni, ha appena annunciato con un tweet in stile Trump la sua candidatura per un nuovo mandato alle prossime elezioni presidenziali previste per il mese di ottobre: “Cari compatrioti del Camerun e della diaspora, consapevole delle sfide che dovremo affrontare insieme per avere un Camerun ancora più unito, stabile e prospero, accetto di rispondere positivamente ai vostri appelli pressanti. Sarò il vostro candidato alle prossime elezioni presidenziali”.

Vacanze europee

In questo caso si potrebbe fare l’elogio della stabilità e gli incensatori del regime di Paul Biya lo faranno sicuramente sui mezzi d’informazione assoldati, a colpi di pagine di propaganda acquistate a caro prezzo. Peccato però che al mondo non esista un esempio in cui una tale longevità sia stata segno di buon governo e di benessere condiviso.

Il Camerun non fa eccezione e deve affrontare numerosi problemi ai quali l’anziano presidente, per buona parte dell’anno in vacanza in Europa e che molto raramente riunisce il suo governo, non offre alcuna soluzione. Uno tra i tanti: la rivolta della regione anglofona del Camerun, che si sente esclusa in un paese a maggioranza francofona.

Mentre Paul Biya organizza la perpetuazione del suo regime, tutti distolgono lo sguardo e tacciono. Una compiacenza che può essere spiegata in parte dalla minaccia terroristica di Boko haram, proveniente dalla Nigeria ma estesa a tutta la regione che comprende anche il Camerun del nord. E che continuerà finché qualcuno, avendone la possibilità, non vi metterà fine, come in Zimbabwe.