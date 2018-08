L’estrema destra vuole vincere le elezioni europee con la paura

I vantaggi del sistema proporzionale Nel corso del tempo gli elettori si sono allontanati da queste elezioni: in Francia nel 2014 appena un elettore su quattro è andato alle urne e chi vota pensa che sia solo un mezzo per esprimere malcontento. L’aumento dei poteri del parlamento europeo non ha cambiato la situazione e la campagna elettorale rimane per lo più a carattere nazionale e non sembra attirare un grande interesse poiché i partiti politici inseriscono nelle loro liste personalità di secondo piano o personaggi scomodi sul piano nazionale.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán, capofila dell’estrema destra in Europa centrale , e il ministro dell’interno italiano Matteo Salvini, diventato la figura di spicco di un’estrema destra disinibita , hanno dato il via a una campagna elettorale che si annuncia senza esclusione di colpi e che farà leva sulle paure e sulle angosce di un continente sempre più in crisi.

In quest’estate torrida le elezioni europee di maggio 2019 non sembrano la principale preoccupazione degli elettori. Eppure questa scadenza è al centro dei discorsi e delle attività di populisti e di nazionalisti, che vedono nel rinnovo del parlamento di Strasburgo l’occasione per ottenere un grande successo elettorale e forse anche per prendere in ostaggio il parlamento europeo.

Si tratta di una personalizzazione della competizione che attribuisce il ruolo migliore al primo ministro ungherese, anche se di fatto le posizioni del presidente francese sono in stallo a causa delle difficoltà incontrate dalla sua partner Angela Merkel in Germania e dell’affermazione di un governo ostile in Italia, uno dei paesi fondatori dell’Unione europea. Anche Salvini si presenta come rivale di Macron e del suo desiderio di rilanciare l’integrazione europea e incarna un’estrema destra ancora più radicale, quella di Marine Le Pen, e arrivata al potere in Italia attraverso un’insperata alleanza con il Movimento 5 stelle.

In un discorso pronunciato il 28 luglio davanti alla minoranza ungherese in Romania, simbolo del ruolo assunto dalla questione dell’identità nel percorso dell‘“uomo forte” di Budapest, il premier ungherese ha preso di mira Emmanuel Macron e la sua visione liberale dell’Europa.

Salvini ha promesso di fare delle elezioni europee un “referendum fra l’Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell’immigrazione e del precariato e l’Europa dei popoli e del lavoro”. Questo discorso, che fa leva sulle paure, ha messo sulla difensiva i sostenitori del modello liberale e ha provocato in Francia un irrigidimento della legislazione e dell’atteggiamento nei confronti dei migranti. La trappola è evidente: non fate nulla e siete accusati di lassismo; agite e vi dicono che l’originale è meglio della copia. Di fatto l’Europa paga adesso il prezzo della sua indecisione e delle sue incoerenze dopo l’ondata migratoria del 2015, anche se i numeri sugli arrivi di migranti sono molto più bassi rispetto a tre anni fa.

Il contesto internazionale

A queste forze europee che sentono di avere il vento in poppa per farla finita con un’Europa che detestano si è aggiunto un contesto internazionale favorevole. L’annuncio da parte di Bannon del suo trasloco a Bruxelles in vista delle elezioni europee ha confermato che anche la destra radicale americana, quella di Trump, vuole la pelle dell’Unione europea, così come Vladimir Putin che soffia sul fuoco del continente (come non ricordare la sua foto in compagnia di Marine Le Pen e i commenti entusiastici di Salvini nei suoi confronti).

Bannon considera Salvini e il governo italiano come una sua creatura e del resto lo ha detto quasi con queste parole in un’intervista alla Cnn in diretta da Roma dove era andato subito dopo la formazione della coalizione nazionalista-populista. E vuole replicare il suo modello anche in altri paesi d’Europa. Questo genio del male della destra radicale ha a sua disposizione gli strumenti di disinformazione collaudati durante la Brexit e l’elezione di Trump, così come in occasione della fallimentare campagna di Marine Le Pen con i finti scoop su Macron.