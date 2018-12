Francia e Regno Unito in crisi d’identità

La Francia e il Regno Unito sono due vecchi paesi che un tempo dominavano il mondo ma ormai da decenni cercano il loro posto in un contesto radicalmente cambiato.

Entrambi gli stati attraversano una crisi politica profonda ed esistenziale che ha cause comuni ed effetti molto diversi. Il vertice europeo in programma il 13 e il 14 dicembre a Bruxelles non potrà ignorare le due crisi che pesano enormemente sul futuro del continente.

Il Regno Unito deve affrontare le dolorose conseguenze del voto popolare in favore della Brexit, un risultato inatteso sia da quelli che hanno organizzato il referendum che da quelli che hanno votato per l’uscita dall’Unione europea. La Brexit è stata lo strumento scelto da molti inglesi che vivono lontano da Londra per esprimere il loro sdegno per un futuro che si sta costruendo senza di loro.

La ribellione degli esclusi

La rivolta dei gilet gialli in Francia si basa sullo stesso sentimento, ovvero la rabbia delle vittime della disuguaglianza territoriale e sociale prodotta da decenni di scelte politiche ma anche della modernizzazione feroce che li ha emarginati e precarizzati. Emmanuel Macron paga per un’evoluzione di cui non è responsabile, ma anche per uno stile di potere verticale percepito come altezzoso.

In entrambi i casi assistiamo alla ribellione degli esclusi. Nel Regno Unito è il voto per la Brexit ad aver rappresentato il vettore della collera, mentre in Francia l’ostilità si esprime più tradizionalmente in piazza.

In Francia e nel Regno Unito siamo davanti a una richiesta di aiuto che non sa trovare una forma organizzata capace di proporre soluzioni.