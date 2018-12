Trump ritira le truppe dalla Siria e abbandona i curdi

La partenza dei soldati ha una conseguenza diretta: così facendo, gli statunitensi abbandonano i loro alleati curdi che hanno ricoperto un ruolo decisivo nella riconquista di Raqqa e dei territori in mano al gruppo Stato islamico (Is). I combattenti curdi hanno ormai ripiegato nelle zone del nordest della Siria, protetti dai militari statunitensi.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan minaccia da diversi giorni di attaccare le forze curde siriane legate al Pkk, il Partito dei lavoratori curdi di Turchia, suo nemico giurato. Fino alla mattina del 19 dicembre, i mezzi d’informazione vicini a Erdoğan affermavano che si tratta di un’offensiva “vitale” per la sicurezza della Turchia, criticando per l’ennesima volta il sostegno accordato da Washington ai curdi. Il ritiro statunitense è dunque un trionfo per Erdoğan e rischia di spingere i combattenti curdi tra le braccia di Bashar al Assad, con cui i ponti non sono mai stati completamente tagliati.

Come sua abitudine, Trump ha annunciato attraverso Twitter la sua inversione di rotta, che per la sua base elettorale isolazionista presenta tutti i vantaggi di un disimpegno dall’ennesimo conflitto in Medio Oriente.

Ma il presidente, nel suo tweet, ha annunciato una controverità affermando che il gruppo Stato islamico è stato sconfitto e che il gruppo era l’unico motivo della presenza dei soldati statunitensi nel paese.

Effettivamente l’Is ha perso il grosso dei territori che un tempo controllava in Iraq e in Siria, ma non è stato definitivamente debellato. La posizione di Trump ricorda il “missione compiuta” di George Bush in Iraq, seguito da molti anni di guerra.

Il disimpegno di Washington potrebbe scatenare il caos nella regione. Donald Trump non ha ascoltato i suoi consiglieri che non volevano privare gli Stati Uniti di un ruolo chiave nella definizione del dopoguerra in Siria.