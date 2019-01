A Kinshasa si insedia un presidente contestato 

Il colpo di mano Ma allora come è possibile che Tshisekedi sia stato nominato presidente del paese?Prima della proclamazione ufficiale dei risultati, l’Unione africana, che raggruppa tutti gli stati del continente, ha manifestato forti dubbi e ha voluto inviare una missione a Kinshasa. Il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian ha espresso delle obiezioni sulla base delle informazioni in suo possesso.

Doveva essere un momento storico, con la prima alternanza politica decisa dalle urne in Repubblica Democratica del Congo dopo l’indipendenza del 1960. Eppure il presidente che il 24 gennaio presta giuramento a Kinshasa non sembra essere quello uscito vincitore dallo scrutinio del 30 dicembre.

Di fatto è stato il presidente uscente Joseph Kabila a orchestrare la manovra, dopo aver sicuramente ottenuto dal suo successore garanzie per la sua protezione. I sorprendenti risultati delle legislative che si sono svolte contemporaneamente hanno assegnato la maggioranza ai sostenitori di Kabila, e questo, in sostanza, gli permetterà di continuare a influire sugli affari del paese.

Quindi in Repubblica Democratica del Congo l’alternanza non ha funzionato?

Non esattamente. I congolesi volevano un’uscita di scena di Kabila, il cui mandato era scaduto già da due anni e che era rimasto aggrappato al potere malgrado decine di manifestazioni. Kabila si farà effettivamente da parte, anche se non si allontanerà di molto.

In attesa

In un paese che ha vissuto il lungo regno di Mobutu Sese Seko e poi quello dei due Kabila, padre e figlio, senza che le istituzioni funzionassero mai nel modo corretto, era difficile immaginare un processo elettorale senza scossoni.

Toccherà al nuovo presidente, figlio di uno storico oppositore, guadagnarsi la credibilità prima di tutto agli occhi dei congolesi, che finora non hanno ceduto alla tentazione di contestare i risultati elettorali in piazza.