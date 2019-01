La collera popolare innervosisce il governo camerunese

Il 26 gennaio scorso, mentre Parigi era in allerta per il decimo atto della protesta dei gilet gialli, diverse decine di oppositori del regime camerunese hanno assalito e distrutto l’ambasciata del loro paese, nel sedicesimo arrondissement, prima di essere allontanati dalla polizia. L’operazione è stata trasmessa in diretta su Facebook, come è consuetudine di questi tempi. Incidenti simili si sono verificati anche all’ambasciata del Camerun a Berlino.

Il 28 gennaio il leader dell’opposizione camerunese, Maurice Kamto, è stato arrestato e detenuto in segreto a Yaoundé, insieme a diversi dirigenti del suo partito, il Movimento per la rinascita del Camerun (Mrc).

Lo scorso fine settimana si sono svolte diverse manifestazioni nelle città del paese, disperse dalla polizia che ha interrogato più di cento persone. Nuovi appelli a scendere in piazza sono stati lanciati per il 2 febbraio, in una sorta di secondo atto della protesta camerunese.

Vincitore prevedibile

Bisogna tornare alle presidenziali del 7 ottobre 2018 per capire la situazione. Paul Biya, al potere da trentasei anni, si era candidato a un settimo mandato. Per questo uomo di 85 anni si è trattato di un rituale elettorale familiare, e come prevedibile è stato proclamato vincitore.

Tuttavia il candidato dell’opposizione, Maurice Kamto, che ufficialmente avrebbe ottenuto appena il 14 per cento dei voti, si è proclamato vincitore. I suoi ricorsi, però, sono stati respinti. Kamto, 65 anni, non è una persona inaffidabile. Ex magistrato con esperienza internazionale, è stato un ministro di Biya prima di rompere con il vecchio presidente e creare il suo partito.

Queste elezioni contestate sono l’antefatto degli scontri recenti a Yaoundé e a Parigi, in un clima da fine regno alimentato dalle diverse crisi che affliggono il regime camerunese.