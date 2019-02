Lo “stato dell’unione” di Donald Trump alimenta i dubbi sul futuro

Gli statunitensi che hanno ascoltato Donald Trump si dividono tra l’orgoglio di appartenere a quella che il presidente ha chiamato “la più grande nazione della storia” e la consapevolezza che dietro le grandi parole si nascondono ossessioni come quella del muro antimigranti, a cui Trump ha dedicato ben diciassette minuti. Ma cosa pensano i non americani, che siano alleati o rivali degli Stati Uniti? Di sicuro il discorso di Trump alimenta grandi dubbi sul mondo del futuro. Trump ha fatto applaudire a lungo tre veterani della seconda guerra mondiale che hanno partecipato allo sbarco in Normandia, ma è lo stesso presidente che sta mettendo a rischio il mondo multilaterale costruito sulle rovine del conflitto mondiale senza proporre un’alternativa. Trump ha citato gli alleati europei solo per ribadire che hanno abusato della generosità degli Stati Uniti e che grazie a lui i componenti della Nato hanno sborsato cento miliardi di dollari in più per la loro difesa. Un modo molto discutibile di raccontare la storia, e soprattutto non molto motivante. Nella visione internazionale di Trump c’è prima di tutto una frase su cui tutti possono essere d’accordo: “Le grandi nazioni non conducono guerre senza fine”. La stessa frase potevano pronunciarla Barack Obama o le vittime delle guerre statunitensi degli ultimi due decenni, in Medio Oriente o in Asia.

Il discorso sullo stato dell’unione di Donald Trump

Eppure è difficile mettere in atto questa massima quando si è la prima potenza mondiale, come dimostrano i tentennamenti di Trump in Siria, la sua aggressività nei confronti dell’Iran e del Venezuela o la tentazione di abbandonare l’Afghanistan malgrado la minaccia dei taliban. Quando il presidente ha annunciato a dicembre che avrebbe ritirato le truppe dalla Siria, sottolineando che il gruppo Stato islamico (Is) è stato sconfitto, pensava che sarebbe stato apprezzato. Ma la verità è che la sconfitta completa dell’Is è ancora lontana, e stanotte Donald Trump è stato costretto a sfumare il suo discorso, sottolineando che l’Is “sarà” sconfitto (una frase più corretta) e rinunciando a presentare un calendario per il ritiro dei soldati. Ancora in ambito internazionale, Trump si è vantato dichiarando che se non fosse stato eletto gli Stati Uniti sarebbero attualmente in guerra con la Corea del Nord. Alla fine di febbraio, in Vietnam, il presidente incontrerà nuovamente il dittatore Kim Jong-un, nonostante lo scetticismo generale sulla sua capacità di ottenere la de-nuclearizzazione della Corea del Nord.

