In Afghanistan bisogna porre fine a una guerra senza perdere la pace

In Afghanistan gli Stati Uniti vogliono concludere la più lunga guerra della loro storia. Nel 2001, alla guida di una coalizione internazionale, l’esercito statunitense invase il paese per colpire i jihadisti di Al Qaeda, responsabili degli attentati dell’11 settembre. Tuttavia, dopo aver cacciato dal governo i taliban, colpevoli di aver ospitato e aiutato gli uomini di Bin Laden, Washington e i suoi alleati si sono impantanati in una guerra senza fine.

Diciotto anni più tardi, le truppe statunitensi sono ancora in Afghanistan, insieme a quelle di altri paesi della coalizione. I francesi se ne sono andati nel 2014 per decisione di François Hollande, dopo aver perso novanta uomini in combattimento.

Barack Obama voleva porre fine alla guerra, ma ha concluso il suo mandato senza riuscire a ritirare tutti i soldati. Donald Trump ha aumentato di quattromila militari il contingente, portandolo a 14mila effettivi. Oggi i soldati sono meno esposti al combattimento, ma si continua a registrare perdite regolari.

Trattativa accelerata

Trump ha già annunciato di voler ritirare metà dei militari, senza però indicare un calendario preciso. In ogni caso la situazione non gli permette di agire rapidamente come vorrebbe. I taliban afgani sono di nuovo una minaccia per il governo di Kabul: controllano circa il 60 per cento del territorio e conducono regolarmente operazioni nella capitale.