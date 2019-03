La strage di Christchurch in diretta e i limiti delle aziende tecnologiche

I numeri sono sorprendenti: Facebook ha annunciato di aver cancellato in 24 ore circa un milione e mezzo di copie del video del terrorista, di cui 1,2 milioni in fase di caricamento, dunque prima della diffusione.

A quanto pare le aziende tecnologiche non hanno imparato dal passato. I jihadisti del gruppo Stato islamico (Is) avevano infatti ottenuto gli stessi risultati, trasformando i loro massacri in spot pubblicitari sul teatro mondiale dei social network.

Ancora una volta le piattaforme digitali non sono state all’altezza. Facebook e YouTube sono stati sopraffatti dagli eventi scatenati dal terrorista suprematista bianco di Christchurch , che ha usato i social network per dare più risonanza possibile alla sua azione.

YouTube ha dovuto disattivare per la prima volta alcune funzioni per arrestare le diffusione delle immagini

Le cifre sono ancora più incredibili per quanto riguarda YouTube. Nelle ore successive al massacro, i video di Christchurch sono stati caricati al ritmo di uno al secondo, più rapidamente di quanto YouTube riuscisse a cancellarli. Tra l’altro, per sfuggire ai sistemi automatici, i video sono stati caricati in versioni leggermente modificate e dunque più difficili da individuare. Sopraffatta, la squadra di controllo di YouTube ha dovuto disattivare per la prima volta alcune funzioni per arrestare le diffusione delle immagini.

Da questo evento possiamo trarre due insegnamenti. Il primo è in realtà una constatazione: malgrado il loro impegno e l’assunzione di migliaia di moderatori, queste aziende sono incapaci di bloccare i contenuti carichi d’odio, illegali in tutti i paesi. Siamo davanti all’ennesimo scandalo che ha colpito le grandi aziende, già criticate per il disprezzo della privacy e l’elusione fiscale.