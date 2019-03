L’esercito algerino abbandona Bouteflika  per salvare il regime

L’Algeria vive una rivoluzione senza precedenti. I giorni (o forse le ore) di Abdelaziz Bouteflika alla guida del paese sono contati. A dare il segnale, il 26 marzo, è stato il capo dell’esercito, il generale Ahmed Gaid Salah. Ma la storia non finisce qui.

Il generale Salah ha scelto di restare in un quadro istituzionale chiedendo di attivare l’articolo 102 della costituzione, che prevede la deposizione del capo dello stato per motivi di salute. Se il consiglio istituzionale lo seguirà (e un rifiuto sarebbe sorprendente) si aprirà una nuova pagina per l’Algeria, con un presidente ad interim e nuove elezioni. Un calendario serrato, insomma, laddove Bouteflika proponeva una transizione che sarebbe durata almeno un anno.

Questo è il terzo atto di una crisi che ha visto il presidente candidarsi per un quinto mandato malgrado le sue condizioni di salute, cercare di imporsi con la forza e successivamente rinunciare pur tentando di guidare le transizione, per poi essere spinto verso l’uscita di scena dall’esercito.

Tutto questo è accaduto sullo sfondo di manifestazioni sempre più consistenti nelle piazze di Algeri e del resto del paese, in corso da almeno un mese. Abbiamo assistito a un movimento pacifico con parole d’ordine sempre più ostili nei confronti del potere algerino e non solo del presiedente uscente.

Salah, ufficiale di 79 anni, è al centro dei sistema di potere algerino. Fino a poche settimane fa nessuno si aspettava da lui un gesto che ricorda un colpo di stato medico come quello di Ben Ali contro Habib Bourguiba, nel 1987 in Tunisia.