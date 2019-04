L’arresto di Julian Assange mette in pericolo la libertà d’informazione

L’11 aprile Julian Assange è stato arrestato all’interno dell’ambasciata ecuadoriana a Londra. Da quel momento è esplosa la battaglia sui social network, in tutte le lingue. Il fondatore di WikiLeaks è un eroe della libertà di espressione ingiustamente perseguitato? Oppure è un criminale che deve rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia?

L’immagine di Assange è cambiata parecchio nel corso dell’ultimo decennio. Oggi esistono un “dr Julian” e un “mister Assange”, ovvero un volto attivista che combatte per un ideale di trasparenza, contestabile ma comunque da difendere, e una parte più oscura, sia personale sia politica, che ha rimescolato le carte, tanto che alcuni sostenitori della prima ora (soprattutto nei mezzi d’informazione) hanno preso le distanze.

Quando è salito agli onori della cronaca la prima volta, nel 2009, Julian Assange era una sorta di Robin Hood dell’informazione che aveva reso pubblico un video girato da un elicottero statunitense a Baghdad il cui equipaggio aveva ucciso due giornalisti dell’agenzia Reuters. Il Pentagono aveva insabbiato la vicenda, e senza WikiLeaks non ne avremmo mai saputo niente.

Proteggere vite umane

L’anno successivo il sito ha pubblicato migliaia di documenti riservati del contingente statunitense in Afghanistan e in Iraq, nel solco dei Pentagon Papers della guerra in Vietnam. Oggi, a causa di quella pubblicazione, gli Stati Uniti chiedono l’estradizione di Assange.

In seguito WikiLeaks ha fornito ai grandi giornali del mondo migliaia di dispacci diplomatici trafugati, permettendo a una schiera di giornalisti professionisti di fare una cernita, incrociare informazioni ed evitare di mettere in pericolo vite umane. Questi giornali, tra cui Le Monde in Francia, hanno pubblicato decine di articoli utilizzando gli archivi di WikiLeaks senza tanti scrupoli. Io stesso ho incontrato Assange nel Regno Unito nel 2011 per recuperare alcuni dispacci.