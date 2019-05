Un vertice per preparare l’Europa che uscirà dalle urne

È un grande classico: in questa campagna per le elezioni europee non si parla molto di Europa. Ma questo non impedisce ai leader degli stati dell’Ue di pensare già a cosa accadrà dopo le elezioni in programma tra meno di tre settimane.

I 27 si riuniscono il 9 maggio a Sibiu, in Romania, e ricordiamo che sono 27 perché il Regno Unito, anche se ufficialmente fa ancora parte del club, non è stato invitato, prima di tutto perché si parlerà di un futuro che non riguarda più Londra e in secondo luogo perché gli europei sono stanchi di farsi rovinare le riunioni dalla Brexit.

Il vertice di Sibiu è “informale”, ovvero non sarà presa nessuna decisione. Di sicuro è una scelta saggia, considerando la vicinanza con il voto. I capi di stato e di governo parleranno invece del modo migliore per nominare rapidamente i dirigenti delle principali istituzioni: la Commissione, la presidenza del consiglio e l’incarico, sempre più importante, di alto rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza.

Rinnovare la presidenza della Commissione

Le scelte dipenderanno dai risultati delle elezioni, dai rapporti di forza tra i grandi gruppi, dalle possibili coalizioni e anche dalle ricomposizioni politiche. È prevista una scissione di Fidesz, il partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán, che dovrebbe lasciare il Partito popolare europeo (la destra tradizionale) per unirsi all’estrema destra guidata da Matteo Salvini e Marine Le Pen.