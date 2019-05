Da Parigi un appello contro la diffusione dell’odio online

Spesso da avvenimenti tragici emergono personalità straordinarie. È il caso della prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern e del suo comportamento dopo il massacro compiuto due mesi fa da un terrorista suprematista bianco in due moschee di Christchurch. Ardern non si è accontentata di esprimere la necessaria compassione verso il suo paese e di vietare alcuni modelli di armi automatiche.

La premier si è lanciata in una crociata contro un altro strumento di violenza usato dal terrorista australiano: i social network. L’autore della strage aveva infatti trasmesso le sue azioni su Facebook Live, osservate in diretta da quattromila persone per 16 minuti ma soprattutto scaricate un milione e mezzo di volte nelle 24 ore successive.

Oggi nessun paese può sperare di combattere da solo la diffusione dell’odio sulle piattaforme come Facebook e YouTube, che contano miliardi di utenti in tutto il mondo. Per questo motivo Jacinda Ardern cerca alleati e ne ha trovato uno nella persona di Emmanuel Macron.

Violenza e libertà di espressione

Il 15 maggio il presidente francese e la prima ministra neozelandese lanceranno a Parigi un “appello di Christchurch” contro la diffusione dei contenuti terroristici e della violenza su internet. L’invito è rivolto prima di tutto ai vertici delle grandi aziende tecnologiche, riuniti questa settimana nella capitale francese. È probabile che altri paesi si uniranno alla Francia e alla Nuova Zelanda, ma non gli Stati Uniti, dove hanno sede quasi tutte le grandi aziende coinvolte.

In un commento pubblicato sul New York Times Jacinda Ardern ha ammesso che non è semplice fermare la propagazione dell’odio e della violenza su internet senza limitare la libertà d’espressione che i social network hanno contribuito a diffondere. La situazione, tra l’altro, è complicata dalle differenze culturali. Negli Stati Uniti, per esempio, è possibile l’apologia del nazismo in nome del primo emendamento della costituzione, che garantisce piena libertà d’espressione. In Europa, invece, l’apologia del nazismo è un crimine.