Il fondatore di Facebook chiede ai governi regole online più severe

Il massacro di dieci giorni fa a Christcurch, in Nuova Zelanda, rappresenta un punto di svolta. Il terrorista che ha attaccato due moschee uccidendo cinquanta fedeli in preghiera ha infatti trasmesso il suo crimine in diretta su Facebook, a beneficio dei nazionalisti bianchi di tutto il mondo.

Facebook è stato fondato nel 2004, quindici anni fa. Lo scopo originario del social network era quello di aiutare gli utenti a “rimorchiare” nei campus statunitensi, non certo quello di programmare rivoluzioni, influenzare elezioni, diffondere in diretta un massacro oppure, per fare riferimento all’ultimo caso in Francia, diffondere insinuazioni nei confronti della comunità rom .

Facebook, YouTube e tutti gli altri social network sono stati sommersi dalle critiche per aver fatto da cassa di risonanza alla strage.

Nel suo articolo, Zuckerberg ammette che Facebook ha troppa influenza sulla vita delle persone (una critica che in passato gli è stata mossa spesso) e chiede che siano fissate regolare standard da applicare a tutte le piattaforme.

È un’apertura sincera? Di sicuro qualcuno penserà che le parole di Zuckerberg siano troppo belle per essere oneste, e che magari il fondatore di Facebook intraveda una minaccia per il suo modello economico basato sui click e stia provando a influenzare le prossime evoluzioni, ormai inevitabili.

Leggi inefficaci o liberticide

In effetti un numero sempre maggiore di governi di tutto il mondo sta agendo per contrastare le notizie false e l’odio online: la Francia e la Germania in Europa, la Russia di recente, Singapore il 1 aprile. Ma le leggi in questione, per il momento, sono inefficaci o addirittura liberticide.

Mark Zuckerberg propone invece l’applicazione in tutto il mondo delle regole europee per la protezione dei dati personali e cita come esempio la sua collaborazione con il governo francese per contrastare l’odio online.

La diffidenza è comprensibile davanti a quella che dopo tutto è ancora un’azienda che ha grandi vantaggi e vorrebbe conservarli, ma resta un interrogativo cruciale, rivolto alle aziende come Facebook ma anche ai governi e agli utenti: come regolare senza limitare le libertà?

(Traduzione di Andrea Sparacino)