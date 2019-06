I porti chiusi di un’Europa senz’anima

“Se non faremo nulla, il Mediterraneo diventerà un mare di sangue”. Questa immagine, particolarmente forte, è stata proposta in settimana da un portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

Il grido dall’arme arriva mentre le belle giornate, come ogni anno, segnano un aumento nel numero dei tentativi di traversata del Mediterraneo da parte di migranti che vorrebbero raggiungere l’Europa.

Tuttavia quest’anno ci sono circostanze particolari: da febbraio non ci sono quasi più navi di salvataggio gestite dalle ong internazionali che recuperano i passeggeri di imbarcazioni in difficoltà, mentre la ripresa della guerra civile in Libia spinge migliaia di migranti bloccati nel paese ad accettare rischi maggiori pur di sfuggire ai combattimenti.

Impedire i soccorsi

Il risultato è che, come sottolinea l’Unhcr, una percentuale sempre più elevata di migranti muore nel tentativo di arrivare in Europa, circa il 15 per cento di quelli che provano la traversata. Tra il 2014 e il 2017, all’apice dell’ondata di rifugiati, sono morti 14mila uomini, donne e bambini. Dall’inizio dell’anno le cifre complessive sono calate drasticamente, con circa 350 vittime.

L’assenza delle navi delle ong è il risultato della politica sistematica degli stati europei: impedire alle navi di soccorrere i migranti in mare dopo le polemiche sull’approdo delle imbarcazioni nei porti europei e sulla difficoltà di trovare un punto di accoglienza per i disperati.

L’Italia ha fatto scalpore accusando le ong di fungere da “taxi” del mare per i migranti. Gli altri europei, anche se più discretamente, hanno seguito la stessa linea giustificandosi con motivazioni amministrative.