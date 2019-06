Al G20 di Osaka si disegna il mondo di domani

Potrebbe essere il vertice più importante degli ultimi anni. Le due superpotenze che domineranno i prossimi decenni – da partner, rivali o nemici giurati – si preparano a mettersi reciprocamente alla prova, a valutarsi e a definire i rapporti di forza tra loro.

Se il vertice organizzato a margine del G20 di Osaka, si incaglierà sul tema del commercio, al centro di un negoziato ormai da mesi, l’escalation della tensione tra la Cina e gli Stati Uniti andrà avanti e coinvolgerà altri ambiti. Le conseguenze colpiranno il mondo intero a causa delle dimensioni dei due paesi e della destabilizzazione che ne seguirà.

Come sempre in questo genere di incontri, le personalità hanno un ruolo di primo piano. Ricordiamo Nixon e Mao, Reagan e Gorbačëv, protagonisti di momenti storici. I loro caratteri erano molto diversi, ma questo non ha compromesso le trattative.

Scendere a patti

Oggi, però, è difficile trovare personalità più contrastanti di quelle di Donald Trump e Xi Jinping. Da un lato l’imprenditore, teatrale e statunitense fino al midollo, narcisista e sicuro di sé; dall’altro il figlio di un compagno di Mao che ha raggiunto i vertici del Partito comunista cinese fino a diventarne il numero uno, più discreto ma altrettanto coriaceo.

Potranno trovare un accordo? Tutto dipende da cosa si intende per “accordo”. A Osaka sarà possibile trovare un compromesso sui temi commerciali che interessano a Trump e in cui il presidente degli Stati Uniti è in posizione di vantaggio.