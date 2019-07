Geopolitica dell’app

Conoscete Tik Tok e FaceApp? Se non ne avete mai sentito parlare vi basterà chiedere al primo adolescente che trovate a tiro, perché molto probabilmente usa una o entrambe le app per smartphone che oggi vanno per la maggiore.

Tik Tok, una rete per la condivisione di video, ha superato quest’anno il miliardo di utenti in tutto il mondo. La usa un terzo degli adolescenti francesi. FaceApp ha invaso recentemente la rete con un sistema basato sull’intelligenza artificiale che permette di “invecchiare” di trent’anni un volto contenuto in una fotografia. Al di là delle polemiche suscitate dalle due applicazioni, la novità risiede nel loro paese d’origine: la Cina per Tik Tok, la Russia per FaceApp.

Finora non era mai accaduto che servizi provenienti dai due paesi ottenessero un successo simile su scala mondiale.

Fuori della Silicon valley

La Cina domina il settore dell’hardware – fabbricazione di prodotti digitali, smartphone, tablet, computer e apparecchi per le telecomunicazioni – ma i suoi giganti dei servizi come il motore di ricerca Baidu o l’applicazione multiuso WeChat non riescono a superare i confini nazionali, anche se spesso sono più innovativi degli equivalenti occidentali. Alla Russia dobbiamo indirettamente il servizio di messaggeria Telegram, molto popolare tra i politici francesi, ma i suoi fondatori, i fratelli russi Pavel e Nikolaj Durov, hanno creato il servizio a Berlino dopo essere stati privati della loro piattaforma VKontakt da Vladimir Putin, nel 2014. Siamo insomma davanti a una svolta nella breve storia della rivoluzione digitale, in un momento particolare.

Sia Tik Tok sia FaceApp nascono da innovazioni imprenditoriali che un tempo erano appannaggio esclusivo della Silicon valley. Tik Tok è stata lanciata dalla start up cinese ByteDance, il cui valore oggi supera quello di Uber e che conta tra i suoi azionisti la giapponese SoftBank.