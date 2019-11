Il vertice dei paesi emergenti in Brasile non fa scalpore

È un club chiuso, tanto quanto il G7 delle vecchie potenze industriali che si sono riunite a fine agosto a Biarritz. La differenza è che i Brics – acronimo che indica Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – sono potenze emergenti di quattro diversi continenti (anche se per la Russia sarebbe meglio dire “riemergente”). I leader di questi cinque paesi si ritrovano per due giorni a Brasilia per un vertice che sicuramente farà meno scalpore di quello del G7.

Il concetto è emerso all’inizio degli anni duemila, stranamente all’interno di una banca d’affari, Goldman Sachs, prima di diventare una realtà geopolitica. Un analista aveva trovato diversi punti in comune tra questi mercati non occidentali in grande crescita, e aveva creato l’acronimo.

Rapidamente (troppo rapidamente) abbiamo pensato che i Brics rappresentassero un’alternativa al capitalismo globalizzato e che potessero cambiare le regole del gioco. Gli stessi paesi che fanno parte del club hanno alimentato questa idea creando una banca per lo sviluppo e moltiplicando i progetti di cooperazione sud-sud in tutti gli ambiti. Ma la verità è che i Brics non avevano né la capacità né la visione condivisa per ricostruire il mondo.

I motivi di questo fallimento sono essenzialmente due. Il primo nasce dalle contraddizioni tra i paesi del gruppo. Se inizialmente potevano esistere diversi punti in comune tra il Brasile di Lula, il Sudafrica postapartheid, la Cina emergente ma ancora modesta, l’India governata dalla sinistra e la Russia di Putin, oggi, con Bolsonaro in Brasile o i nazionalisti indù al potere a New Delhi, le differenze sono palesi, anche se restano ragioni a sufficienza per ritrovarsi ogni anno.