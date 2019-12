L’impeachment di Trump pesa sulla politica estera statunitense

Donald Trump è tornato piuttosto ringalluzzito dal vertice della Nato a Londra, come si evince chiaramente dal suo profilo Twitter. Rientrato negli Stati Uniti, il presidente si è scagliato con una serie di tweet contro i “democratici buoni a nulla” che il 5 dicembre hanno compiuto un passo decisivo sulla via verso la sua destituzione, quantomeno alla camera dei rappresentanti che attualmente controllano (al senato la maggioranza è dei repubblicani e dunque è tutta un’altra faccenda).

Trump si è vantato dei risultati ottenuti a Londra: “Nessun presidente ha fatto così tanto in così poco tempo”, ha scritto rivolgendosi ai suoi 67 milioni di follower. Tuttavia, se ha deciso di partire all’attacco è perché il vertice non è andato benissimo per lui, proprio adesso che un po’ ovunque si cerca di indebolirlo nella procedura di destituzione.

Joe Biden, il suo rivale democratico, ha ripostato appena è uscito un video con le immagini in cui il primo ministro canadese Justin Trudeau prende in giro Trump. L’America di Trump è oggetto di scherno all’estero, insinua Biden. Il presidente, invece, ribadisce che il paese non è mai stato così rispettato.

Giuliani a Kiev

La vicenda ucraina resta cruciale. Il 5 dicembre gli americani si sono chiesti cosa ci facesse in settimana a Kiev l’avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani, personaggio chiave di tutta la faccenda. La presenza di Giuliani è particolarmente significativa in un momento in cui il presidente ucraino è impegnato in una delicata partita con la Russia. Il 9 dicembre, infatti, Volodymyr Zelenskyj e Vladimir Putin si incontreranno a Parigi per incontrare i rappresentanti di Francia e Germania e tentare di uscire dall’impasse del conflitto russo-ucraino.

E sempre il 5 dicembre il New York Times scriveva che gli oppositori del presidente ucraino temono che Zelenskyj, proprio a causa dello scandalo statunitense, faccia troppe concessioni a Putin. Una tempesta a Washington, insomma, potrebbe avere ripercussioni dall’altra parte del mondo.