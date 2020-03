Come ha fatto l’epidemia a diffondersi dall’epicentro di Wuhan al resto della Cina e del mondo? Il New York Times ha avuto accesso ai dati dei cellulari degli abitanti di Wuhan relativi a dicembre e gennaio, nelle settimane che hanno preceduto le misure di isolamento e in cui le autorità nascondevano ancora le informazioni sulla comparsa di un virus sconosciuto.

Il risultato è una visualizzazione spettacolare che rivela gli spostamenti di milioni di persone verso Pechino, Shanghai, Seoul, l’Europa e l’America. I dati mostrano anche in che modo i danni avrebbero potuto essere limitati con una risposta più tempestiva.

Questo uso della tecnologia e delle enormi quantità di dati disponibili permette di comprendere meglio cosa è accaduto, ma anche di combattere più efficacemente la propagazione del virus.

L’Europa è in ritardo

Alcuni paesi fanno un uso intensivo dei dati. A cominciare dalla Cina, che ha adottato da anni tecnologie di sorveglianza che durante l’epidemia sono state usate per far rispettare le misure di isolamento. Ma anche altri paesi asiatici più democratici come la Corea del Sud o Taiwan hanno fatto ricorso alla tecnologia, con un certo successo. È anche grazie a questo approccio che la Corea del Sud è stata capace di contenere l’epidemia senza ricorrere all’isolamento, mentre Taiwan è riuscita a evitare la diffusione del virus nonostante gli scambi intensi con la Cina.

L’Europa, anche in questo ambito, è in ritardo, e non sarà certo l’uso dei droni da parte della polizia a cambiare la situazione.