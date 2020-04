Si voterà anche in piena epidemia… Il 15 aprile la Corea del Sud andrà alle urne per le legislative, in un momento in cui le misure di distanziamento sociale sono ancora in vigore nonostante il virus sembri abbastanza sotto controllo. Il fatto che Seoul abbia organizzato queste elezioni può essere un esempio per tutti, ed è legato al modo in cui il paese è stato capace di evitare il tracollo dopo essere stato il primo a essere colpito dall’epidemia partita dalla Cina.

Dopo aver vietato i comizi e le manifestazioni elettorali, il governo ha fatto il possibile per garantire la sicurezza dei 44 milioni di elettori e del personale che deve gestire i 14mila seggi elettorali.

Un periodo dedicato al voto per corrispondenza e due giorni di votazioni anticipate (il 10 e l’11 aprile) hanno già permesso a un terzo degli elettori di depositare la scheda elettorale, un record per questa modalità di voto scaglionata, prudentemente introdotta nel 2013.

Virus domato

Il 15 aprile sarà il grande giorno. Il personale dei seggi sarà protetto dalla testa ai piedi e una serie di contrassegni sul pavimento eviterà che le file siano troppo fitte. Gli elettori saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea, mentre le cabine elettorali saranno sanificate a ciclo continuo. I seggi elettorali saranno allestiti anche nei centri specializzati nella cura del covid-19, dove si trovano ancora 3.200 pazienti. Inoltre, dettaglio non trascurabile, le migliaia di persone ancora in quarantena in casa potranno comunque votare in alcune ore della giornata, assistite da volontari. Evidentemente sono stati presi provvedimenti eccezionali pur di andare al voto malgrado le difficili circostanze.