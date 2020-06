Se c’è un un leader mondiale che non ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane è Vladimir Putin. Il presidente russo è stato “colpito” dal virus, il primo “nemico” che abbia sottovalutato da decenni a questa parte.

In Russia il numero di contagi continua ad aumentare, tanto che oggi il paese è il terzo al mondo per casi accertati. Eppure Putin ha deciso di autorizzare la riapertura e sta rilanciando il suo programma politico.

Nonostante la pandemia, Putin ha riprogrammato i due grandi eventi annullati in primavera: la parata miliare per celebrare le vittoria sul nazismo, prevista per il 9 maggio e ora fissata per il 24 giugno, e il referendum costituzionale che gli permetterà di restare al potere fino al 2036, originariamente in programma ad aprile e rinviato al primo luglio, senza alcuna possibilità di condurre una campagna elettorale (pro o contro) a causa del covid-19.

I due pilastri

Mentre i sondaggi rivelano il profondo disincanto dei russi, dovuto alla gestione approssimativa dell’epidemia e ai problemi finanziari causati dal crollo del prezzo degli idrocarburi, Putin spinge sull’acceleratore del patriottismo e di una continuità che sarebbe garanzia di stabilità.

La popolarità incontestabile del presidente si basa su due pilastri. Per prima cosa Putin è considerato l’architetto della ripresa della Russia dopo gli anni di Eltsin, e in secondo luogo ha saputo restituire un certo orgoglio ai russi riportando l’ex impero al ruolo di potenza magari non rispettata, ma sicuramente temuta. E pazienza se questo orgoglio nasce da avventure militari insanguinate, in Siria come in Ucraina.