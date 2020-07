Posizioni incredibili Bolsonaro si è rifiutato di prendere le minime precauzioni e ha sostenuto attivamente i manifestanti che protestavano per le misure di isolamento imposte dai governatori e dai sindaci delle grandi città, trasformando questo rifiuto in un vanto.

Fin dall’inizio della pandemia Bolsonaro ha assunto un atteggiamento di sfida nei confronti del virus e più in generale della scienza. Come molti altri leader nel mondo, il presidente brasiliano ha parlato di “febbricola”, ma ha continuato a farlo anche quando la “febbricola” ha cominciato a devastare il pianeta.

Gioire per un contagio è impensabile, ma esiste chiaramente un insegnamento politico in quella che è una catastrofe nazionale prima di essere un problema personale.

Tra i tutti i leader politici che hanno preso il covid-19 alla leggera, se non addirittura con sprezzo, Jair Bolsonaro è senza dubbio quello che l’ha fatto con più enfasi. Pertanto nessuno può essere sorpreso davanti alla notizia che il presidente brasiliano è risultato positivo al virus .

Bolsonaro non è solo rimasto immobile, ma ha sabotato il lavoro svolto dal parlamento e dagli stati federali. La settimana scorsa il presidente ha opposto il veto a una legge che avrebbe reso obbligatorio l’uso delle mascherine nelle chiese, nelle scuole e in occasione degli assembramenti privati. Bolsonaro ha sollevato dall’incarico due ministri della salute in tre mesi, e ha scelto lo scontro frontale contro le autorità sanitarie.

Anziché dare l’esempio, il presidente ha offerto al paese un contro-esempio. Il 4 luglio, in occasione della festività nazionale degli Stati Uniti, Bolsonaro ha abbracciato l’ambasciatore di Washington senza indossare la mascherina e senza mantenere le distanze. Secondo la stampa statunitense l’ambasciatore ha dovuto prendere “misure precauzionali” dopo che Bolsonaro è risultato positivo.