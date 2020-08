In tempi normali la visita di un ministro degli esteri cinese non meriterebbe grandi approfondimenti. Ma quelli che viviamo non sono affatto tempi normali. Ormai da mesi le attività diplomatiche si svolgono più in videoconferenza che in presenza. Eppure Pechino ha ritenuto necessario inviare Wang Yi di persona in cinque paesi europei. Il giro è cominciato il 25 agosto in Italia, l’unico paese ad avere firmato un accordo con la Cina sulle “vie della seta”.

A rendere la visita particolarmente significativa è soprattutto il contesto internazionale. L’amministrazione Trump prosegue la sua escalation contro la Cina, annunciando quasi ogni giorno una nuova sanzione o una nuova misura per isolare il regime cinese. Gli ambiti di questa offensiva sono i più disparati: la tecnologia, Hong Kong, la minoranza uigura o il riavvicinamento a Taiwan.

Wang Yi arriva in Europa per “limitare i danni” e impedire (per quanto possibile) che i paesi dell’Ue siano coinvolti dallo spirito della “guerra fredda” che domina a Washington. Il problema è che il capo della diplomazia cinese si presenta a mani vuote.

I paesi dell’Unione hanno inasprito i toni nei confronti della Cina, ma si guardano bene dal riproporre l’aggressività di Donald Trump, che tra l’altro ha chiare motivazioni elettorali.

Wang Yi intende alimentare precisamente questa spaccatura tra le due rive dell’Atlantico. In questo senso è significativo che il ministro non farà tappa nel Regno Unito, ritenuto allineato a Washington sulla Cina dopo la decisione di escludere il fornitore Huawei dalla rete 5G e aprire la porte agli abitanti di Hong Kong in fuga.