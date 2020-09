Il tentato omicidio dell’oppositore russo Aleksej Navalnyj si sta trasformando in un momento della verità tra la Russia e la Germania, che di conseguenza coinvolge anche il resto d’Europa. Da quando Angela Merkel in persona ha rivelato, il 2 settembre, che Navalnyj è stato avvelenato con il Novichok, un prodotto considerato come un’arma chimica e dunque vietato, è scoppiata una crisi internazionale.

In Germania, paese dove è ricoverato Navalnyj, il dibattito è ormai incentrato su un controverso progetto in collaborazione con la Russia: il gasdotto Nord Stream 2. Le polemiche attorno al condotto di 1.200 chilometri, che collegherebbe direttamente la Russia alla Germania attraverso il mar Baltico, durano ormai da dieci anni. Il progetto, dal costo di circa dieci miliardi di euro, è quasi completato. Il 94 per cento delle tubature è già stato posizionato.

La Germania, la Francia e altri paesi minacciano nuove sanzioni contro la Russia nel caso in cui Mosca non offra in tempi brevi le risposte alle domande sollevate dall’inaccettabile avvelenamento di Navalnyj. A farne le spese potrebbe essere proprio il Nord Stream 2.

Conflitto a più dimensioni

In questa vicenda esistono diverse dimensioni. La prima è legata al fatto che contro la Russia sono già in atto diverse sanzioni (dopo l’annessione della Crimea del 2014) che però non hanno avuto un grande impatto. Se dovessero arrivarne altre, il gasdotto sarebbe certamente un obiettivo primario a causa del ruolo cruciale delle esportazioni di energia per l’economia russa.

La seconda dimensione è legata alle controversie che hanno colpito fin dall’inizio il Nord Stream 2. In Germania, in Polonia e negli stati baltici, ma anche negli Stati Uniti, sono in molti a pensare che il gasdotto potrebbe accrescere la malsana dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia. Gli Stati Uniti hanno già imposto alcune sanzioni alla fine del 2019 e minacciano la Germania di imporne altre se il progetto andrà avanti.