Tra le numerose sfide che attendono l’Unione europea, una delle più importanti è sicuramente quella che riguarda i rapporti con la Cina, la superpotenza emergente del ventunesimo secolo che rivaleggia apertamente con gli Stati Uniti. Il vertice del 14 settembre con Xi Jinping, che si terrà in videoconferenza, arriva in una fase di piena gestazione di una politica comune dei 27 rispetto a Pechino.

In passato i rapporti con la Cina sono stati soprattutto bilaterali: Francia-Cina, Germania-Cina, Italia-Cina eccetera. Pechino ha saputo trarre vantaggio da questa frammentarietà, giocando sulla concorrenza economica e permettendosi il lusso di creare una zona d’influenza all’interno dell’Unione grazie a investimenti mirati, principalmente a est e a sud.

Questa epoca si è però conclusa l’anno scorso, con l’abbozzo di una strategia comune stabilita dalla Commissione di Bruxelles e con un vertice a sorpresa organizzato a Parigi durante una visita del presidente cinese, che ha coinvolto la Germania e la Commissione. Da allora è partita l’europeizzazione della politica cinese. Era inevitabile, perché “la questione Cina” è ormai diventata tanto centrale quanto problematica.

Una terza via

L’obiettivo di questa europeizzazione è quello di definire il ruolo dell’Europa nel mondo. Il vecchio continente vuole allinearsi automaticamente alla politica di Washington, come ai tempi della guerra fredda con l’Unione Sovietica? Oppure ha interessi specifici da difendere, tanto con gli Stati Uniti quanto con la Cina?

Questo è un interrogativo cruciale per l’Europa, e la risposta è piuttosto complessa. Gli europei non vogliono imitare i toni aggressivi dell’amministrazione Trump, ma davanti alla stretta cinese su Hong Kong, alle sofferenze della popolazione uigura e alle bugie iniziali sul covid-19 non si può più tacere. Esiste ancora la possibilità di una terza via?