Gli uomini e le donne intervistati in questo documentario statunitense hanno ricoperto incarichi di primo piano nelle aziende della Silicon valley, e hanno al loro attivo innovazioni che sono entrate nelle nostre vite come il like di Facebook e la chat di Gmail. Eppure, seguendo ognuno strade diverse, hanno tagliato i ponti con il mondo di cui facevano parte, per motivi etici.

The social dilemma porta la testimonianza di quelli che hanno creduto di lavorare per il bene comune ma che ora ammettono, per usare le parole di uno di loro, di essere stati “ingenui a proposito del rovescio della medaglia”.

Questo lato oscuro è ben noto e analizzato: è il modo in cui la meccanica dei social network e delle tecnologie di grande utilizzo manipola gli utenti, prima di tutto a fini commerciali ma anche, fatto ben più grave, producendo un impatto profondo sul funzionamento delle democrazie. L’elemento nuovo è dato dal fatto che questo punto di vista lo esprimono le persone che hanno inventato i sistemi sotto accusa, a cui uno di loro assegna il nomignolo di “Frankenstein”.