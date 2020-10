Finalmente una buona notizia nell’attualità internazionale: la vittoria dell’etica in politica. Non ovunque, naturalmente, ma ai nostri antipodi, in Nuova Zelanda, dove la prima ministra Jacinda Ardern è stata rieletta facendo segnare il record di voti per una maggioranza uscente negli ultimi cinquant’anni.

Certo, l’arcipelago del Pacifico ha cinque milioni di abitanti e 35 milioni di pecore, ma resta il fatto che la premier ha dovuto affrontare gli stessi flagelli che hanno colpito il resto del mondo: il covid-19 e il terrorismo. In entrambi i casi Ardern ha vinto la sfida.

In Nuova Zelanda il virus è stato neutralizzato attraverso un lockdown severo e controlli a tappeto. Durante il corso della crisi Jacinda Ardern è stata il volto rassicurante di una gestione efficace e trasparente, e questo ha avuto un ruolo cruciale nel suo successo alle urne.

Contraccolpo economico

Il fatto di dover gestire un territorio insulare ha permesso al governo di controllare gli spostamenti della popolazione. Al momento il conto delle vittime del COVID-19 in Nuova Zelanda è fermo a una ventina di persone. Il 18 ottobre è stato confermato un nuovo caso di positività dopo tre settimane senza contagi, e il focolaio è stato immediatamente isolato. Il risultato è una vita tornata alla normalità, anche se l’economia è in recessione.

Il terrorismo ha colpito la Nuova Zelanda nel marzo del 2019, quando un suprematista bianco australiano ha aperto il fuoco su un gruppo di fedeli in preghiera nelle moschee di Christchurch, terza città del paese, uccidendo 51 persone. L’attentatore ha trasmesso il suo gesto in diretta su Facebook, esaltato da gruppi che condividevano la sua ideologia.