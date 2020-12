In lingua locale il nome di Boko haram, il gruppo jihadista che ha rivendicato il rapimento di almeno 330 liceali nel nordovest della Nigeria, significa “l’educazione occidentale è un peccato”. Questo però non basta a spiegare perché l’organizzazione (se davvero ne è responsabile) abbia preso di mira uno studentato dello stato di Katsina, molto lontano dalla sua zona di influenza che è rintracciabile per lo più nella Nigeria nordorientale.

A rivendicare il gesto è stato Abubakar Shekau, il leader di Boko haram che nel 2015 ha giurato fedeltà al gruppo Stato islamico. Parlando del centinaio di uomini armati che in sella alle motociclette hanno attaccato il pensionato durante la notte, seminando il panico e prendendo in ostaggio gli studenti, Shekau li ha definiti “fratelli” ed esponenti della sfera estremista islamica.

Ma la situazione nel nord della Nigeria è abbastanza confusa, ed è possibile che la realtà sia più complessa. I jihadisti di Boko haram non hanno il monopolio della violenza. Oltre ad altri gruppi terroristici, ha sottolineato un recente rapporto dell’International crisis group di Bruxelles, in Nigeria esiste un banditismo diffuso, praticato spesso a contatto con i jihadisti, compreso un commercio di ostaggi che rende molto difficile identificare i reali autori di azioni come il sequestro degli studenti nel Katsina.

Fallimento statale

Paese più popoloso d’Africa, la Nigeria è nuovamente sprofondata nel dramma che aveva già vissuto nel 2014 con il rapimento delle 276 studenti di Chibok compiuto da Boko haram. Quella vicenda aveva fatto il giro del mondo e dei social network, con l’hashtag “bringbackourgirls”, riportate a casa le nostre ragazze.

Paradossalmente la risonanza mondiale del rapimento di Chibok potrebbe aver ispirato i rapitori di oggi: colpiscono lo spirito, terrorizzano le famiglie e, realizzando la loro azione in un’altra regione, mettono il governo nigeriano davanti al proprio fallimento.