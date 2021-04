Vladimir Putin sta facendo in modo che Alexej Navalnyj e i suoi amici non costituiscano più una forza politica in Russia. L’oppositore paga a caro prezzo il crimine supremo di lesa maestà per aver attaccato direttamente il padrone del Cremlino e il suo gusto per il lusso, in un paese in cui il tenore di vita continua a peggiorare. Navalnyj viene neutralizzato in vista delle elezioni legislative di settembre.

Quali che siano le motivazioni, lo spazio politico per una reale opposizione contro Putin si è considerevolmente ridotto, in un momento in cui il presidente si è messo nelle condizioni istituzionali di restare al potere fino al 2034.

Mentre le tensioni internazionali continuano a intensificarsi, come dimostrano le espulsioni incrociate degli ultimi giorni tra i paesi dell’Unione europea e la Russia, a Mosca è evidente che Putin non senta più nemmeno il bisogno di fingere e intenda affermare una presidenza autocratica.

La chiusura

Il 29 aprile l’organizzazione di Navalnyj, la Fondazione anticorruzione (Fbk), ha annunciato il proprio scioglimento dopo una decisione con cui un tribunale ne ha ordinato l’interruzione delle attività. L’Fbk prevede che nei prossimi giorni sarà definita come una “organizzazione estremistica”, e piuttosto che mettere in pericolo i suoi componenti ha scelto di sparire.

“Dobbiamo essere onesti. In queste condizioni è impossibile operare”, ha dichiarato su YouTube Leonid Volkov, uno dei principali collaboratori di Navalnyj, annunciando la chiusura di tutte le sedi sparse nel paese.