Maati Monjib, Omar Radi, Imad Stitou, Sulaiman Raissouni. Questi quattro giornalisti marocchini (franco-marocchino nel caso del primo) hanno molti punti in comune. Sono indipendenti, criticano il potere e sono perseguiti per episodi che non hanno molto da spartire con l’esercizio del loro mestiere. Tre di loro sono in carcere e sotto processo.

I difensori dei diritti umani denunciano una campagna d’intimidazione e persecuzione contro il giornalismo indipendente, in un paese che cerca di coltivare un’immagine di apertura. I giornalisti sono accusati di reati gravi che possono comportare lunghe condanne in prigione: stupro, abuso sessuale, attacco alla sicurezza dello stato, riciclaggio di denaro.

Uno di loro, Sulaiman Raissouni, caporedattore del quotidiano arabofono Akhbar al Youm, è in sciopero della fame da due mesi, indebolito e dimagrito, al punto che in una recente udienza non è riuscito ad alzarsi dalla sedia. I suoi amici temono per la sua vita. Una campagna di solidarietà in Marocco e all’estero gli ha portato il sostegno di numerosi colleghi.

Accuse che fanno riflettere

Un giovane attivista della comunità omosessuale accusa Raissouni di “attentato al pudore con violenza e sequestro di persona”. Il giornalista, 48 anni, rischia fino a dieci anni di carcere, ma professa la sua innocenza e denuncia la persecuzione politica. Per questo ha cominciato uno sciopero della fame per protestare contro le sue condizioni di detenzione in isolamento.

Anche Omar Radi, giornalista conosciuto per le sue inchieste politiche, in carcere da un anno, ha cominciato uno sciopero della fame che ha dovuto interrompere per ragioni di salute. È accusato di stupro e si professa innocente.