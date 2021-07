Nella storia sono rari gli omicidi dei capi di stato che non siano stati seguiti da un tentativo di golpe. Jovenel Moïse, presidente di Haiti, è stato ucciso il 6 luglio in piena notte da un commando straniero probabilmente composto da mercenari. La moglie, Martine Marie Etienne Joseph, è stata gravemente ferita. Poi non è successo più nulla.

Il paese, già destabilizzato, si trova così davanti al vuoto. Innanzitutto è un vuoto istituzionale, visto che il primo ministro incaricato Ariel Henry non ha ancora prestato giuramento, perché il parlamento non esiste più dal 2019 e perché il presidente della corte di cassazione, che dovrebbe assicurare l’interim in caso di vuoto di potere, è morto di covid-19. Ma è anche un vuoto di spiegazioni, perché ancora non si sa chi abbia voluto l’omicidio di Moïse.

Di sicuro c’è che a Moïse non mancavano i nemici, magari non intenzionati a ucciderlo ma comunque desiderosi di vederlo uscire di scena. Da due anni Haiti è scossa da manifestazioni che accusavano il presidente di essere coinvolto in uno scandalo che riguarda le importazioni di petrolio. Dal 7 febbraio l’opposizione riteneva che il mandato di Moïse fosse terminato.

Incertezza totale

Un luogo comune scontato ma ricorrente parla di una “disgrazia” o di una “maledizione” haitiana, come se fosse una spiegazione sufficiente. È chiaramente assurdo.

Resta il fatto che in oltre due secoli d’indipendenza – nel 1804 Haiti è stata la prima repubblica nera indipendente della storia, dopo una rivolta di schiavi contro l’esercito di Napoleone – il paese non ha mai trovato il suo equilibrio e il suo sistema di governo. Haiti non è stata aiutata né dalle potenze straniere – nel diciannovesimo secolo la Francia le ha fatto pagare fino all’ultimo centesimo la compensazione per i proprietari di schiavi, mentre gli Stati Uniti hanno occupato il paese per vent’anni del novecento – né dalla natura: ricordiamo il sisma del 2010 che ha provocato 230mila vittime e un milione e mezzo di sfollati, seguito sei anni dopo da un uragano devastante.

Paese più povero delle Americhe, Haiti ha conosciuto le dittature (come quelle dei Duvalier padre e figlio per trent’anni), i regimi pseudodemocratici e i governi incompetenti e corrotti, di cui Moïse è stato solo l’ultima incarnazione.