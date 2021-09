Se il presidente degli Stati Uniti avesse pronunciato il suo discorso del 21 settembre all’inizio del suo mandato, in Europa sarebbe stato applaudito senza riserve. E invece l’intervento davanti all’assemblea generale delle Nazioni Unite è arrivato cinque settimane dopo la caduta di Kabul (con i relativi dubbi sul ruolo e sul metodo degli Stati Uniti) e pochi giorni dopo la vicenda dei sottomarini australiani, che lascia pensare a una mancanza di lealtà nei confronti di un alleato.

Biden era atteso e si è comportato “da Biden”, con un discorso positivo e incline all’offensiva. Il presidente ha pronunciato più di una decina di volte la formula “con i nostri alleati e partner”, ribadendo gli impegni multinazionali degli Stati Uniti per il clima, per la lotta contro il covid-19 e per la difesa della democrazia.

In diversi aspetti questo discorso può sembrare l’antitesi di quelli del suo predecessore Donald Trump, i cui interventi all’Onu sono stati spesso una doccia fredda. Ma dopo Kabul il problema non è più Trump. È Biden stesso.

Evidentemente servirà più di un discorso per rassicurare tutti quelli che nelle ultime settimane hanno osservato con preoccupazione il comportamento degli Stati Uniti. L’abbandono brutale dell’Afghanistan stride con il lirismo sulla democrazia: gli afgani e soprattutto le afgane, nuovamente sotto il giogo dei taliban, ne sono evidentemente esclusi.