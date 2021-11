A complicare il negoziato è soprattutto la scomparsa della fiducia. Gli iraniani pretendono garanzie sul fatto che un avvicendamento a Washington non comporterebbe una nuova uscita dall’accordo simile a quella voluta da Trump, e chiedono risarcimenti per l’impatto delle sanzioni statunitensi introdotte quando l’Iran rispettava i termini dell’accordo.

Gli occidentali, dal canto loro, temono che l’Iran stia tergiversando per consentire ai suoi scienziati di avanzare verso l’acquisizione dell’arma nucleare, sia in termini di quantità e tenore dell’uranio sia di competenze tecniche. Ad alimentare l’inquietudine c’è il fallimento degli sforzi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aieia) nell’attivazione delle telecamere di sorveglianza in alcune strutture chiave, come previsto dall’accordo.

Un fattore aggravante è il sostegno accordato all’Iran dalla Cina, nel contesto delle tensioni con gli Stati Uniti. Oggi, di fatto, Pechino offre un’alternativa a Teheran.

Sabotaggi informatici

In caso di rottura emergerebbe un rischio reale di conflitto, perché Israele e i suoi nuovi alleati del golfo non intendono permettere all’Iran di acquisire la bomba atomica, un’arma che solo Israele possiede nella regione e che se fosse costruita dall’Iran cambierebbe l’equilibrio strategico.

Israele ha già effettuato diverse operazioni di sabotaggio del programma nucleare iraniano (non rivendicate), tra attacchi informatici, omicidi di scienziati e azioni di disturbo come quella che ha interrotto la distribuzione della benzina nel paese. L’Iran ha risposto con una serie di attacchi informatici in Israele. Queste operazioni, meno appariscenti di un bombardamento delle strutture iraniane, si moltiplicheranno in caso di fallimento del negoziato.