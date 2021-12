Quasi nove anni dopo l’inizio dell’intervento militare francese in Mali per fermare l’avanzata di una colonna jihadista verso la capitale, siamo finalmente arrivati al momento della verità.

Il 15 dicembre gli ultimi soldati francesi lasceranno Timbuctù nel quadro della riorganizzazione dell’operazione militare nella regione del Sahel. Il presidente Emmanuel Macron visiterà nei prossimi giorni Bamako per incontrare il capo della giunta maliana, il colonnello Assimi Goita, un uomo che dovrà prendere decisioni importanti.

Queste decisioni sono di due tipi: politiche, con la richiesta dei paesi africani della regione di rispettare un calendario serrato per il ritorno a un governo civile in Mali; e militari, sotto forma di un possibile contratto con la compagnia russa di mercenari Wagner, inaccettabile per Parigi. In entrambi i casi il colonnello Goita si trova in una situazione precaria con i partner internazionali.

Macron è in Mali per celebrare il Natale con le truppe francesi di stanza a Gao, ultima tappa prima della fine dell’operazione Barkhane, ma visiterà anche la capitale Bamako. È una visita ad alto rischio, in compagnia del presidente del Ghana, rappresentante dei paesi della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (Cedeao).