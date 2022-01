Tuttavia secondo Microsoft nel caso dell’Ucraina non esisteva un sistema di pagamento, dunque non sarebbe stato possibile recuperare i dati. I danni rischiavano di essere considerevoli.

L’Ucraina temeva una sfilata di carri armati e invece è stata colpita dai virus informatici. Forse questo è un riassunto un po’ sommario, e i virus non escludono i carri armati, ma ci ricorda che i conflitti di oggi cominciano spesso dai ciberattacchi, meno spettacolari ma non necessariamente meno dannosi.

Questi virus avrebbero potuto scatenare un caos informatico in Ucraina, compromettendo i servizi pubblici e il sistema finanziario e alterando la capacità di difesa del paese in un momento estremamente delicato. Nel 2007 l’Estonia aveva subìto il primo ciberattacco di stato (conclamato) della storia, ritrovandosi privata per tre giorni di tutti i propri sistemi informatici. L’attacco era partito dalla Russia.

In questo caso Microsoft si è guardata bene dall’attribuire un’origine precisa ai software scoperti in Ucraina, perché non intende prendere una decisione politica. Tuttavia la società statunitense si è chiesta se l’attacco iniziale del 14 gennaio non fosse stato soltanto un modo per distogliere l’attenzione mentre si attuava l’operazione dei ransomware, ben più ostile.

Il governo di Kiev ha accusato la Russia e la Bielorussia, suscitando la risposta sferzante di Mosca: “L’Ucraina pensa che tutto ciò che è negativo venga dalla Russia, anche il cattivo tempo”. Ironia a parte, siamo davanti a una guerra ibrida che mescola tutte le forme di conflittualità, compresi i ciberattacchi.